El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) anunció que en los próximos días se desarrollarán diversas actividades deportivas y recreativas en distintos escenarios de la ciudad. Entre las propuestas se destacan la final del programa educativo El patio es tu aula, el cierre de las Escuelas de Fútbol, el Torneo Deportivo del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Torneo Provincial de Natación para Federados y Promocionales. Además, habrá competencias de ciclismo, beach volley, remo y bodyboard.

Ads

Mañana, de 09:00 a 11:30, se realizará la final del programa El patio es tu aula en el Polideportivo Las Heras. La iniciativa, impulsada por el área de Recreación del EMDER, recorre durante todo el año las escuelas de la ciudad con actividades lúdicas y desafíos grupales. Participarán alumnos de 5° de siete establecimientos educativos: escuelas provinciales 3, 8 y 60; escuelas municipales 5 y 3; Instituto Albert Einstein y Colegio Nahuel Huapi.

Además comenzará el Torneo Provincial de Natación para Federados y Promocionales en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla (Parque de los Deportes). El evento, fiscalizado por la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires Zona Sud (FENBAS), reunirá a más de mil deportistas. Las competencias se desarrollarán mañana de 15:00 a 21:00, el viernes y sábado de 07:30 a 21:00, y el domingo de 07:30 a 14:00.

Ads

Puede interesarte

Además, desde hoy y hasta el sábado Mar del Plata es sede de la 48ª edición de las Jornadas Deportivas del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Participan 4500 profesionales en más de 30 disciplinas, distribuidas en 40 escenarios locales como el Club Banco Provincia, Club Kimberley, Club AGP, Punto Sur, San Remo, Club Náutico y Club Mar del Plata. El maratón se correrá el sábado desde las 07:45, con salida y llegada en Plaza España.

El mismo sábado, de 09:30 a 13:00, se celebrará el cierre anual de las Escuelas de Fútbol del EMDER con un multitudinario encuentro en Villa Los Juncos.

Ads

Durante el fin de semana, se sumarán tres propuestas deportivas abiertas al público. En Laguna de los Padres se disputará el Campeonato Argentino de ciclismo en sus modalidades Rural Bike, Gravel y Cross Eliminator (XCE), de 08:00 a 13:00 ambos días. En Playa Varese, el Circuito Marplatense de Beach Volley ofrecerá una nueva fecha desde las 08:00 hasta la tarde, con entrada libre. En paralelo, el Club Náutico Mar del Plata será sede del Campeonato Nacional de Beach Sprint Coastal, sábado y domingo de 08:00 a 16:00.

Puede interesarte

Finalmente, el Circuito de Bodyboard tendrá su fecha inaugural el sábado y domingo en Playa Marbella, durante toda la jornada. En caso de condiciones climáticas adversas, se prevén dos ventanas alternativas: 22 y 23 o 29 y 30 de noviembre.