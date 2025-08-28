El vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa que la Televisión Pública transmitirá el Mundial de Fútbol 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. La declaración desmiente rumores recientes que aseguraban que el canal estatal no contaría con los derechos del torneo.

Adorni fue categórico al rechazar las versiones que indicaban que, por primera vez en más de medio siglo, la TV Pública no emitiría el Mundial. “Han operado mediáticamente diciendo que la Televisión Pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, afirmó. Además, denunció que estas informaciones forman parte de una campaña de desprestigio con datos falsos sobre gestiones de mundiales anteriores, calificándolas como “fake news”.

“De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, señaló Adorni sobre las negociaciones que vienen llevando adelante desde el Gobierno.

La controversia surgió a raíz de informaciones que sugerían que el Gobierno no había adquirido los derechos del torneo, rompiendo una tradición de 52 años que se remonta al Mundial de Alemania 1974. Según esas versiones, la decisión respondía a la política de ajuste económico, evitando una inversión estimada en siete millones de dólares. En contraste, el Mundial de Qatar 2022, cuya transmisión costó cerca de 10 millones de dólares, generó ganancias para la TV Pública gracias a la publicidad.

Aunque se confirmó la participación de la TV Pública, aún no se han precisado los detalles sobre la distribución de los partidos ni el rol del canal estatal frente a las señales privadas. Este año, la TV Pública ya había resignado la transmisión de algunos partidos de las Eliminatorias por falta de acuerdo con empresas privadas, lo que alimentó especulaciones sobre un cambio en la estrategia de transmisiones deportivas.

Fuente: con información de DIB