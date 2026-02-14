Ante el inminente inicio del ciclo lectivo, la Provincia destina partidas específicas para garantizar que las escuelas puedan abrir “en tiempo y forma” en cada distrito. Sin embargo, desde el ámbito local señalaron que los recursos previstos resultan insuficientes frente a la magnitud del sistema educativo.

En diálogo con El Marplatense, Celeste Bracciale, presidenta del Consejo Escolar de General Pueyrredon, explicó que el distrito recibirá 91 millones de pesos, aunque al momento de sus declaraciones el monto aún no había sido acreditado.

“Ante el inicio del ciclo lectivo escolar, la Provincia destina habitualmente fondos para que las escuelas puedan comenzar en cada distrito en tiempo y forma. Nosotros en General Pueyrredon vamos a recibir, porque aún no lo tenemos acreditado, pero esa es la indicación, 91 millones de pesos”, precisó.

La funcionaria detalló que la partida contempla distintos rubros. Parte del dinero estará destinado a la compra de agua potable, elementos de limpieza y matafuegos, mientras que 73 millones de pesos serán específicamente para obras en los establecimientos educativos.

No obstante, Bracciale expresó su preocupación por la dimensión de los recursos frente a la cantidad de edificios escolares que dependen del distrito. “En nuestra opinión, haciendo el análisis de lo que es la dinámica del Consejo Escolar, entendemos que este fondo es escaso”, afirmó.

General Pueyrredon cuenta con más de 200 edificios educativos. Según el cálculo realizado por las autoridades locales, si se distribuyeran los 73 millones de pesos destinados a obras entre todos los establecimientos, cada uno recibiría en promedio alrededor de 350 mil pesos.

“Prácticamente, en la economía que manejamos, pareciera a primera vista que no te permitiría hacer demasiados arreglos”, advirtió Bracciale, dejando en claro que el desafío será administrar los recursos priorizando las intervenciones más urgentes de cara al comienzo de clases.