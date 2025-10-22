El bloque de concejales de la UCR presentó un proyecto de resolución para que el Concejo Deliberante local le realice un reconocimiento a “Los Locos del Radioteatro”, por su “compromiso ininterrumpido a la cultura marplatense durante estos últimos 15 años”.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se indicó que el grupo teatral marplatense fue creado en el año 2010 por el actor Emilio Comte, y desde entonces ha llevado adelante una ininterrumpida labor artística y cultural en Mar del Plata.

Y se detalló que "en junio de este año cumplieron 15 años de actividad continua, habiendo estrenado 73 obras y realizado más de 600 funciones, consolidándose como una compañía referente en la escena local”.

En ese sentido, se resaltó que “el grupo ha logrado mantener viva una expresión artística emblemática de principios del siglo XX, revalorizando el radioteatro como formato escénico y acercando la cultura a públicos de todas las edades”.

Desde el radicalismo se subrayó que “el proyecto ha contribuido a preservar y difundir el patrimonio cultural argentino, adaptando clásicos del cine y del teatro nacional, y obras contemporáneas de autores locales, reafirmando el compromiso de Mar del Plata con la producción artística”.

“Tantos años de presencia en la ciudad constituye un ejemplo de constancia y vocación por la cultura popular, siendo además una referencia en la revitalización del radioteatro en nuestro país, que hoy vuelve a tener presencia en teatros y emisoras radiales”, finaliza el texto.