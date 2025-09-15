Luego de la reunión entre el intendente Guillermo Montenegro y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el anuncio de un nuevo sistema de financiamiento de actividades deportivas, desde el Municipio comunicaron de qué se trata la iniciativa y cuándo comenzará a funcionar.

Según informaron, el motivo del encuentro fue la implementación del dispositivo Centros de Familia en Mar del Plata, que regirá a partir del 15 de octubre. Asimismo, explicaron que esta modificación busca acompañar de manera integral y sin intermediarios a familias de la ciudad, a través de un voucher para que niños y adolescentes puedan elegir entre diferentes actividades deportivas, culturales y educativas.

Al respecto, desde el Municipio destacaron que “lo disruptivo del programa es que el voucher va directamente a los chicos para que elijan qué actividad quieren hacer sin ningún tipo de intermediarios”.

“Se rompe con la idea de que el dinero lo tiene que girar el Estado a una institución, ONG o club. Ahora le llega a los chicos directamente para que puedan destinarlo a la actividad que más les guste dentro de las opciones disponibles en los 19 centros adheridos”, agregaron.

Además, aclararon que “ese voucher se va a poder utilizar solamente en los centros adheridos, por lo que si alguien quisiera realizar cualquier otro tipo de compra con ese dinero, no va a poder porque la operación va a aparecer como rechazada, garantizando el correcto uso de los beneficios del programa”.

En esta primera instancia, trabajarán con mil familias de la zona norte de la ciudad, quienes fueron seleccionadas integrando bases de datos de centros de salud, sociedades de fomento, polideportivos barriales y áreas del Municipio.

Centros de Familia tuvo su primer dispositivo en la localidad entrerriana de Concordia y, luego de esa experiencia, llega a Mar del Plata con un sistema de vouchers que alcanzará directamente a chicos de entre 6 y 17 años.

Los adolescentes de entre 13 y 17 años podrán recibir el dinero directamente para destinarlo a las actividades que elijan, mientras que en el caso de los niños de entre 6 y 12 será administrado por sus padres. Cada voucher es una tarjeta donde se le depositarán $24.000 durante tres meses, y la transferencia se realizará de forma directa por medio del plástico personalizado e intransferible.

Al mismo tiempo, indicaron que los espacios entre los que se podrán elegir las distintas actividades son las sociedades de fomento de López de Gomara, Jardín de Alto Camet, Malvinas Argentinas, Barrio Libertad y Barrio Parque Las Dalias, el Centro Cultural Casa Williams, y entre los clubes River, El Cañón, Juventus, Once Unidos, Deportivo Norte, Social y Deportivo 2 de Mayo, Fútbol Barrial San Francisco de Asis, Biguá Rugby, Apand Deportes, Banco Provincia, Unión, Pueyrredon Rugby Club y la escuelita Alto Camet.

Como componente adicional, los beneficiarios del dispositivo y sus familias deberán asistir al Centro Faro, un espacio que ofrece una serie de encuentros, charlas y talleres que tienen como objetivo el fortalecimiento del entramado familiar.

En este sentido, explicaron que “otro de los pilares fundamentales de esta iniciativa tiene que ver con el fortalecimiento de la familia, a través de talleres que se van a brindar desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Ministerio de Capital Humano, en este espacio que depende del Municipio”.

“Esta instancia de formación obligatoria tiene como propósito el intercambio de experiencias y resaltar la importancia del juego, la lectura y la nutrición adecuada, potenciando el desarrollo emocional del hogar y previniendo además situaciones de violencia doméstica”, concluyeron.