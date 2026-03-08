La abogada argentina Agostina Páez, que permanece detenida en Brasil acusada de realizar gestos racistas, publicó un mensaje en sus redes sociales en el marco del Día Internacional de la Mujer. En su descargo, denunció haber sido víctima de violencia, burlas y comentarios de contenido sexual desde que el episodio que protagonizó se hizo público.

Páez se encuentra bajo prisión domiciliaria en Río de Janeiro mientras avanza la investigación judicial en su contra. El caso comenzó luego de que fuera filmada realizando gestos considerados racistas durante un incidente ocurrido a la salida de un bar en la zona de Ipanema. Las imágenes se viralizaron rápidamente y derivaron en una denuncia por injuria racial.

En su publicación por el 8 de marzo, la abogada sostuvo que desde el primer momento atravesó situaciones de hostigamiento. “Desde el segundo uno de todo lo que pasó, sufrí violencia”, escribió, y aseguró que muchos de los ataques que recibió estuvieron cargados de comentarios sexuales y burlas hacia su persona.

Según relató, durante el episodio que quedó registrado en video una persona del otro lado de la calle habría realizado gestos obscenos hacia ella mientras le gritaba. Páez afirmó que su reacción frente a esa situación fue lo que terminó captado en las imágenes que luego circularon en redes sociales.

En paralelo, la Justicia brasileña rechazó recientemente un pedido de la defensa para que la abogada pueda regresar a la Argentina mientras continúa el proceso judicial, al considerar que su permanencia en Brasil es necesaria para garantizar el avance de la causa.

De acuerdo con su entorno, Páez lleva casi dos meses en ese país afrontando los gastos con sus propios ahorros, que se estarían agotando. Además, denunció haber recibido amenazas de muerte e insultos xenófobos en redes sociales desde que el caso tomó estado público.