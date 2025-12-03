Un allanamiento realizado en una vivienda de Villa Gesell permitió desbaratar una organización delictiva dedicada al robo, desarme y comercialización de teléfonos iPhone. El operativo fue ordenado por la UFI N° 5 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Alejandro Peregrinelli, y contó también con la intervención de la Fiscalía Federal descentralizada de Dolores, representada por la auxiliar fiscal Eliana Marchioni.

El procedimiento se llevó a cabo en una casa ubicada en Av. 26 entre 110 y 111, donde los investigadores buscaban elementos vinculados al robo de un iPhone perteneciente a una mujer de 61 años. La víctima había denunciado que le sustrajeron el dispositivo el 13 de noviembre mientras viajaba en un colectivo de la línea 511, hecho que pudo constatar gracias al sistema de rastreo satelital del aparato.

Durante el allanamiento, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera y del Grupo de Apoyo Departamental de Villa Gesell identificó a cuatro adultos, entre ellos el principal investigado, un hombre de 32 años conocido como “Catu”. Según la pesquisa, integraría una banda dedicada a sustraer teléfonos iPhone, desarmarlos y vender sus partes como repuestos.

En el lugar se secuestraron dos iPhone 12 negros con numeración suprimida, similares al robado a la víctima; otros tres teléfonos de la misma marca con IMEI bloqueado por denuncias de robo en ENACOM; 39 dispositivos de distintas marcas; un lote de carcasas y repuestos sueltos; y 16 perfumes árabes sin documentación de importación, presuntamente ofrecidos a la venta en portales digitales.

El fiscal Peregrinelli avaló el secuestro de los elementos y ordenó notificar al acusado por encubrimiento agravado con ánimo de lucro, sin imponer medidas restrictivas de libertad. En paralelo, la auxiliar fiscal Marchioni dispuso la notificación por contrabando, en relación con los perfumes sin aval aduanero.

