En el marco de una investigación llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, se realizaron 24 órdenes de allanamiento en distintos puntos de Mar del Plata y el Partido de Mar Chiquita, donde se logró desarticular una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.

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Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidas 17 personas -11 hombres y 6 mujeres-, mientras que otras 4 fueron notificadas de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Durante los operativos se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, entre ellos más de 770 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada en dosis, más de 5,5 kilogramos de marihuana fraccionada y compactada, y más de 36 kilogramos de plantas de cannabis.

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Además, se incautaron múltiples armas de fuego de distintos calibres -incluyendo pistolas y revólveres, varias con numeración suprimida-, junto a municiones de diverso tipo.

En cuanto a los bienes secuestrados, se contabilizaron un vehículo Volkswagen Gol, autopartes varias, 38 teléfonos celulares, 5 balanzas digitales, un inhibidor de señal, dispositivos electrónicos, indumentaria con insignias policiales, herramientas, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, 8 bicicletas y una suma de dinero en efectivo de $386.650.

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Los procedimientos permitieron desarticular una organización vinculada a la comercialización de drogas y otras actividades delictivas conexas, mientras continúan las tareas investigativas para determinar la totalidad de los involucrados y sus responsabilidades penales.