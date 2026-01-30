Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata realizó allanamientos y requisas personales y vehiculares en el marco del Operativo Sol a Sol 2025–2026, por orden de la Unidad Fiscal de Estupefacientes y el Juzgado de Garantías N.º 6, en dos domicilios de la ciudad: calle 3 de Febrero 5100 (Barrio Nueva Terminal) y Sánchez Labrador 6000 (Barrio Camet).

Durante los procedimientos se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios listos para su comercialización y también en forma de “piedra” de máxima pureza, más de 700.000 pesos en efectivo producto de la actividad ilícita, teléfonos celulares, una balanza de precisión, una prensa hidráulica marca Delfabro y varias armas de fuego.

Entre las armas incautadas se encontraron una pistola marca Browning calibre .380, una escopeta doble caño yuxtapuesto calibre 16 sin marca ni numeración visible y una carabina recortada calibre .22.

En las diligencias participó el can “Falu”, perteneciente a la Sección Canes Antidrogas de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas. Al momento del ingreso policial, uno de los investigados —exmiembro de la fuerza— rompió su teléfono celular con la intención de ocultar información que pudiera incriminarlo.

La investigación se inició a mediados de octubre de 2025 a partir de denuncias anónimas que indicaban que una vivienda ubicada en calle Tres de Febrero al 5100 era utilizada como “point” para la venta de estupefacientes.

A partir de tareas de inteligencia, se estableció que dos hombres, de 39 y 42 años, eran los encargados de comercializar la droga. Además, se interceptaron compradores previos para certificar la modalidad delictiva y se comprobó que un tercer individuo, que se movilizaba en un Volkswagen Gol Trend, era el proveedor del clorhidrato de cocaína destinado a la venta al menudeo.

Mediante seguimientos y tareas de campo, los investigadores determinaron que este proveedor residía en calle Sánchez Labrador al 6000 y fue identificado como un hombre de 43 años, exmiembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con jerarquía de sargento, dado de baja y exonerado el 28 de diciembre de 2016.

Este sujeto había sido detenido el 6 de septiembre de 2014 en un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal de Viedma, cuando personal del Departamento de Toxicomanía de la Policía de Río Negro requisó un vehículo BMW dominio EXV-391 en el que se trasladaba junto a otro hombre y halló 4.100 gramos de cocaína, elementos para su fraccionamiento y dinero en efectivo.

Asimismo, registra otros antecedentes penales, entre ellos un perímetro de restricción por amenazas agravadas dispuesto el 15 de septiembre de 2025 por el Juzgado de Garantías N.º 4 de Mar del Plata, y otro por protección contra la violencia familiar (Ley 12.569), dictado el 18 de septiembre de 2025 por el Juzgado de Familia N.º 6 de la misma ciudad.

Como resultado del operativo, el hombre de 43 años fue aprehendido por infracción a la Ley 23.737, mientras que los sujetos de 39 y 42 años quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegítima de arma de fuego. Los tres fueron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán.