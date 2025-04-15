delivery de droga

Detuvieron en pleno centro a un delivery de drogas
Trabajaba para la popular app de mandados. Fue en Diagonal Pueyrredon y Belgrano, donde se le secuestraron 18 dosis de cocaína y 6 de marihuana.
Trabajaba para la popular app de mandados. Fue en Diagonal Pueyrredon y Belgrano, donde se le secuestraron 18 dosis de cocaína y 6 de marihuana.
Durante los procedimientos se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionado en envoltorios listos para su comercialización.
Entre lo secuestrado se detectó éxtasis, marihuana, Tusi y dinero que se comercializaba con la modalidad delivery en distintos puntos de la ciudad.
Vendían los estupefacientes en espacios públicos como "Plaza Rocha " y “Plaza San Martín”.
En calle Peña entre Francia y Jara, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 33 años que llevaba consigo 10 envoltorios de clorhidrato de cocaína.