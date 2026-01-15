Un allanamiento realizado en una vivienda de Uruguay al 3000 permitió desarticular un clan familiar que operaba en la compra y venta de objetos robados.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del GTO de la Comisaría Primera, en el contexto del Operativo de Sol a Sol 2025/2026, por orden del Juzgado de Garantías N°1, tras tareas de campo que permitieron establecer el domicilio del imputado.

Según se informó, se logró desbaratar un clan familiar de apellido Ramos, cuyo principal imputado es un hombre de 40 años que cumple arresto domiciliario, condenado previamente por venta de estupefacientes. Durante el registro se secuestraron elementos robados, vinculados a un hecho ocurrido la noche del 31 de diciembre de 2025 en el barrio Nueva Pompeya, cuando desconocidos violentaron la puerta de ingreso de la vivienda de una mujer de 40 años.

Entre los objetos incautados se encuentran una cámara fotográfica profesional Nikon, una PlayStation 4, tres joysticks, dos agujereadoras Black & Decker denunciadas por la víctima y dos teléfonos celulares destinados a pericia informática, considerados medios utilizados para cometer ilícitos.

Además, durante el allanamiento se hallaron siete plantas de marihuana, con un peso total de 2,375 kilos, lo que motivó actuaciones paralelas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La causa por encubrimiento es instruida por la UFI N°7, a cargo del Dr. Russo, quien dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal por Encubrimiento Agravado por ánimo de lucro, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad. En tanto, por el material estupefaciente, el Dr. Cistoldi ordenó actuaciones por Tenencia Simple de Estupefacientes, también sin medidas privativas de libertad.

