Un importante operativo policial permitió desarticular este domingo por la mañana una fiesta clandestina tipo “pool party” que se desarrollaba en una finca ubicada en la zona de Sánchez Labrador y Los Manzanos, donde se constató la presencia de unas 400 personas y el hallazgo de estupefacientes.

El procedimiento se inició alrededor de las 10, llevado adelante por personal de la Comisaría Decimoquinta, con apoyo del Cuerpo de Caballería, Inspección General y Patrulla Municipal.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron una gran concentración de público, música a alto volumen y aproximadamente 40 vehículos estacionados, con personas —en su mayoría jóvenes— ingresando al predio. Tras el ingreso al inmueble, se constató la presencia de unas cuatrocientas personas, procediéndose a la inmediata desarticulación del evento sin que se registraran incidentes.

Como resultado de la intervención, Inspección General labró actas por infracción a las ordenanzas municipales N° 353, 25370, 12276, 17827 y 5355, además de infracción a la Ley Provincial 13.178, identificándose como responsable a una mujer residente del lugar. En ese marco, se dispuso el secuestro de equipos de sonido, entre ellos parlantes y potencias.

Durante el operativo, el personal policial también procedió al secuestro de una cartera abandonada, en cuyo interior se hallaron tres bolsas tipo ziploc: dos de ellas con pastillas de drogas sintéticas y restos de las mismas, y una tercera con una sustancia en polvo de color rosa, conocida como TUSI, junto a un Documento Nacional de Identidad.

Tomó intervención la UFI de Estupefacientes y el Juzgado en lo Correccional en turno, siendo informado el Dr. Pablo Cistoldi, quien dispuso la instrucción de actuaciones por “Hallazgo de Estupefacientes” y demás diligencias de rigor.

Desde la policía se informó que el personal de Drogas Ilícitas aguarda la realización de los tests reactivos para determinar la composición exacta de las sustancias secuestradas.

