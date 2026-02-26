Dos sujetos que realizaban actividades que ponían en riesgo la situación de vecinos del barrio Peralta Ramos Oeste fueron desalojados hoy, tras un accionar de la Patrulla Municipal a raíz de múltiples denuncias realizadas.

El operativo se llevó a cabo en Juan B. Justo y la vía, y permitió constatar una ocupación irregular del espacio público y eliminar una situación que representaba un riesgo para el barrio.

Según se informó oficialmente, durante el procedimiento se verificó que el lugar era utilizado como punto de permanencia por dos hombres, con prácticas que afectaban la convivencia y generaban peligro para el entorno.

Entre las situaciones detectadas se encontraba la quema de residuos, lo que motivó la actuación inmediata del personal municipal para prevenir posibles incidentes y proteger a los vecinos del sector.

Como resultado del operativo, se dispuso el desalojo del espacio, el retiro de las personas presentes -quienes abandonaron el lugar- y la remoción de los elementos utilizados para sostener esta actividad irregular, con el fin de evitar que la situación se repita.

