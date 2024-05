Fue una experiencia distinta la que vivió Brenda Lorenzo que en apenas unas horas pasó de entrenar en Talcahuano Boxing Club de Mar del Plata a estar en un ring en el corazón de Guins, Francia para afrontar una nueva pelea profesional, la novena de su carrera.

Esta tarde, para Argentina, se enfrentó con muy poco tiempo de anticipación con la local Priscilla Peterle que conservaba un invicto en una de las peleas profesionales del evento.

“La Ruda” afrontó el compromiso sabiendo que no tenía todas a favor y trató de dar la talla. En la última de las cuatro vueltas programadas, Brenda ya no pudo sostenerse en pelea y el árbitro decretó el KO Técnico aunque sin caída.

Según le contó Lorenzo a Marca Deportiva luego del combate, "aguanté hasta el último round bien, pero me tomó en un rincón en ese asalto donde no me reaccionaban las piernas. Tengo las rótulas gastadas y se me quedó la pierna trabada”.

Ahí fue cuando el árbitro detuvo el combate decretando la octava caída en la carrera profesional de la boxeadora de nuestra ciudad: “fui a pelear cuatro categorías arriba de la mía, el cansancio del viaje se sintió pero estuve bastante bien por suerte”, remarcó.

Este tipo de experiencias son enriquecedoras en algunos aspectos, pero claro que no fue el contexto indicado para una pelea internacional como la que siempre buscan los púgiles de la ciudad. También son chances que no salen habitualmente y Lorenzo decidió no dejarla pasar.