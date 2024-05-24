Talcahuano Box

Derrota por KOT para "La Ruda" Lorenzo en Francia
Brenda Lorenzo perdió por KO Técnico en la cuarta y última vuelta ante Priscilla Peterlé en Guins, Francia.
Brenda Lorenzo perdió por KO Técnico en la cuarta y última vuelta ante Priscilla Peterlé en Guins, Francia.
Brenda Lorenzo viajó en las últimas horas a Francia donde peleará este viernes ante la invicta Priscilla Peterle en su segunda experiencia fuera del país.
La boxeadora marplatense que debutó como profesional este año, afrontará mañana su segunda pelea en el campo rentado ante la misma rival y en el mismo lugar. Será frente a Micaela Díaz en el Club Huracán de Parque Patricios. Hoy pasaron exitosamente el pesaje.