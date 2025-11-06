Cinco estrenos llegan esta semana a Mar del Plata, con Depredador: tierras salvajes, nueva integrante de la clásica franquicia. Dos producciones norteamericanas interesantes como Matate, amor y Un buen ladrón, la de terror japonesa Dollhouse: muñeca maldita y la animada Paw patrol: especial navidad.

Ads

Depredador: tierras salvajes dirigida por Dan Trachtenberg, con Elle Fanning y Dimitrius Koloamatangi.

-Un joven Predator, excluido por su propio clan, emprende una travesía solitaria en busca del rival supremo. En el camino, forja una inesperada alianza que cambiará el rumbo de su misión. Nueva integrante de la clásica franquicia ochentosa.

Ads

Un buen ladrón dirigida por Derek Cianfrance, con Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage.

-Basada en hechos reales, esta historia del director de Blue Valentine sigue a Jeffrey Manchester (interpretado por Tatum), un delincuente que llevó a cabo más de 60 robos nocturnos en locales de McDonald’s, accediendo por agujeros que él mismo abría en los techos. Tras ser capturado y encarcelado, logró escapar y permaneció oculto durante seis meses en una tienda de Toys R Us, desafiando a las autoridades mientras vivía entre pasillos y estanterías.

Ads

Matate, amor dirigida por Lynne Ramsay, con Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Lakeith Stanfield.

-En este film de la consagrada directora Lynne Ramsay, Grace y Jackson, una pareja joven llena de sueños, deja atrás la vida urbana en Nueva York para instalarse en una casa heredada en el campo. En ese entorno solitario, y con la llegada de su primer hijo, Grace inicia un proceso íntimo de búsqueda personal. Tras atravesar un periodo de quiebre emocional, logra reconstruirse no desde la fragilidad, sino desde la creatividad, la fuerza interior y una vitalidad arrolladora que redefine su identidad.

Dollhouse: muñeca maldita dirigida por Shinobu Yaguchi, con Masami Nagasawa, Kôji Seto, Tetsushi Tanaka.

Ads

-Luego de perder a su hija en un hecho devastador, una mujer encuentra una inquietante muñeca en un mercado. Lo que comienza como una simple adquisición se convierte en una obsesión que la arrastra hacia lo desconocido.

Paw patrol: especial Navidad dirigida por Jamie Whitney y Paul Brown.

-Rubble espera con entusiasmo la llegada de la Navidad, soñando con recibir un taladro láser como regalo. Sin embargo, cuando Papá Noel se enferma con un fuerte resfriado, todo el festejo queda en riesgo y la celebración podría no llevarse a cabo.