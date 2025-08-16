Sigue adelante el apasionante Torneo Clausura “Juan Quesada” de la Liga Marplatense de Fútbol donde la lucha por los primeros lugares es cada vez más pareja y con más equipos pugnando por llegar al liderazgo.

Ads

En una jornada fría de sábado donde hubo una buena cantidad de goles, hay nuevamente un líder único por zona, aunque esta vez en la B, cambió el equipo que ahora mira a todos desde lo más alto.

La Zona “A” sigue teniendo el dominio de Deportivo Norte que se enfrentó al siempre duro Quilmes y lo derrotó por 3 a 1 gracias a los goles de Enzo Fredes, Enzo Astiz y Joaquín Gonzalez. Independiente no le pierde pisada y luego de vencer a Racing por 1-0 (Mariano Lezcano); sigue a dos puntos del conjunto de La Perla.

Ads

Banfield y River también lograron triunfos importantes para seguir prendidos en esa lucha y las goleadas del día la protagonizó Atlético Mar del Plata que superó por 6-0 a El Siciliano/Colegiales y Alvarado hizo lo propio con General Mitre por 7-0.

La Zona “B”, por su parte, llegó a la fecha 6 con Círculo Deportivo como líder, pero el “papero” igualó 1-1 en su visita a Boca y eso lo supo aprovechar San Isidro que se impuso 3-1 a Nación y ahora es el nuevo puntero por sólo una unidad. Estos dos equipos han logrado una buena ventaja en lo más alto y parece que están en un lucha entre ambos por el liderazgo que puede cambiar fecha a fecha.

Ads

POSICIONES

Zona A

Dep. Norte 18 ptos.

Independiente 16 ptos.

Banfield 14 ptos.

River 13 ptos.

Alvarado 10 ptos

San Lorenzo 10 ptos

Quilmes 8 ptos.

Atlético Mar del Plata 8 ptos.

Talleres 7 ptos.

El Cañón 7 ptos.

Racing 5 ptos.

Chapadmalal 3 ptos

General Mitre 0 ptos

El Siciliano/Colegiales 0 ptos.

Ads

Zona B

San Isidro 13 ptos.

Círculo Deportivo 12 ptos.

San José 9 ptos.

Cadetes 8 ptos.

Once Unidos 8 ptos.

Kimberley 7 ptos.

Argentinos del Sud 7 ptos.

Libertad 6 ptos.

Al Ver Verás 5 ptos

Boca 5 ptos

General Urquiza 4 ptos.

Almagro Florida 3 ptos.

Nación 2 ptos.