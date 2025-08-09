Se jugó parcialmente este sábado la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Marplatense de Fútbol “Juan Quesada” donde se sigue dando una lucha muy pareja en ambas zonas para permanecer en los puestos de clasificación.

El próximo miércoles con el partido entre Kimberley y Círculo Deportivo se terminará de completar la jornada con un gran partido que deberán jugar dos protagonistas de la Zona “B”.

La Zona “A” está cada vez más pareja e interesante. Antes de empezar la quinta fecha había dos líderes pero sólo uno de ellos ganó. Deportivo Norte pudo vencer por 3-0 a General Mitre con goles de Joaquín González (2) y Enzo Fredes para quedar en soledad como líder.

Independiente fue quien no pudo sostenerse en esa condición luego de igualar como visitante frente a Atlético Mar del Plata 1-1 en un partido que podría haber tenido un ganador porque Lucas Díaz atajó un penal para el “Rojo”.

En la Zona “B” sabiendo que uno de los líderes, Círculo Deportivo, y uno de sus escoltas, Kimberley, recién jugarán el miércoles por sus respectivas participaciones en el Federal “A” y el otro puntero San Isidro tenía fecha libre; San José aprovechó para acercarse gracias a su triunfo 2-1 ante Libertad como visitante. Ahora la lucha en lo más alto está más pareja que nunca y el próximo miércoles habrá un partido muy importante en el “José Alberto Valle”.

