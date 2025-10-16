Equipos de la Secretaría de Seguridad y del Ente Municipal de Vialidad (Emvial) de la Municipalidad demolieron una edificación que operaba como búnker de venta de drogas en el barrio Las Dalias. Además, se aprehendió a un hombre y se demoró a un menor con antecedentes.

El operativo se dio en el marco de investigaciones impulsadas por la Fiscalía Temática en Materia de Estupefacientes, a cargo de Daniela Ledesma, y con la intervención de personal de la Policía Federal Argentina. El Emvial aportó maquinaria y asistencia técnica para ejecutar la tarea de manera segura y eficiente.

Según indicaron fuentes municipales, durante los allanamientos efectuados en diversos puntos de la ciudad, incluido el sector de Las Dalias, se secuestraron dosis de cocaína fraccionadas listas para su comercialización, dinero en efectivo y diversas herramientas.

Con relación a las tareas realizadas en Las Dalias, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, explicó que “procedimos a la demolición debido a los riesgos estructurales y sanitarios que presentaba la construcción”.

Y agregó que “en respuesta a los pedidos de la Fiscalía”, desde la Secretaría que comanda “aportamos material audiovisual, apoyo operativo y, cuando la estructura lo permite, avanzamos con la demolición. Así, damos respuesta a las inquietudes de los vecinos y garantizamos que estos lugares no vuelvan a ser usados con fines ilícitos”.

