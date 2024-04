En el marco de acciones preventivas contra la inseguridad, la Secretaría de Seguridad en Mar del Plata realiza acciones para disminuir los constantes hechos que sufre la sociedad. Y uno de los que más preocupa es la ola de robos sobre autos estacionados en la vía pública.

"En Mar del Plata, entre las eventualidades que nos enfrentamos en términos de inseguridad, una de las acciones que los inescrupulosos llevan adelante y que encuentran en esas que cometen, como jugosa o ventajosa, es el robo de diferentes tipos de autopartes, pueden ser estéreos, cubiertas, elementos que sustraen dentro de los vehículos", expresó el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçálvez en dialogó con El Marplatense.

En esta misma línea, el funcionario mencionó que “nosotros manejamos en todo lo que tiene que ver con lo delictual, con estadísticas a través del Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED), que las publicamos mensualmente. En cuanto a este tipo de acciones, es bastante irregular, porque muchas veces no se denuncian o no hay datos que estén unificados entre las diferentes áreas y estamentos que los reciben”.

Y detalló: "La información que tenemos, aproximadamente entre lo que cotejamos con las empresas y las compañías de seguro, refleja entre 900 y 1.000 hurtos de este tipo por mes. Es un número bastante importante y en algunos casos, de hecho en las últimas horas una persona fue detenida producto de esta cuestión. También las cámaras nos permiten visualizar algunas acciones recurrentes en este sentido y lograr resultados positivos y aprehendidos. Indudablemente de la misma manera estamos trabajando en lo que son los servicios públicos, cables, medidores de gas, de agua, porque es preocupante también el crecimiento en ese sentido".

"Hablamos de delitos de menor complejidad, mucho más cercanos al vandalismo, porque en algunos casos lo que resulta del robo es menor en términos económicos. Pero si generan daños, malestar y preocupación en algún punto porque son recurrentes", aclaró el secretario de Seguridad.

Con respecto a las zonas en donde más hay delitos, el referente dijo: "No hay dudas de que lo que es el microcentro es un lugar muy tentador para el inescrupuloso y que tiene que ver con este tipo del robo de menor calificación, más espontáneo, rápido, poco jugoso; pero sí más fáciles porque buscan la vulnerabilidad de aquella persona que está haciendo un trámite, o que deja el auto estacionado y cuando vuelve tiene estos padecimientos".

"Si nosotros analizamos el delito del punto de vista cuantitativo, la verdad que el número es extremo, si lo analizamos desde lo que es el parque automotor, estamos hablando de números que son menores. Esto nos pasa mucho con el tema de robo de motos o de autos. Cuando visualizamos el volumen, hablamos de 1.800 motos por año o son 9 cada 1.000, entonces en ese sentido decimos es de 0,9%. En autos dos son robados cada 1.000 que hay en la ciudad por año, entonces es un número menor", indicó Gonçalvez.

"El número cuantitativo y acumulado es importante y ese volumen que nos escapa a esta dinámica, se da mucho en el micro y macrocentro por una cuestión natural en la que hay más gente circulando", siguió.

Y agregó: "Para estos que se incrementaron, hay dos cuestiones, cuando se da en elementos sustraídos dentro de un vehículo, ahí es más difícil encontrar la denuncia porque ya tenemos esa cuestión en la ciudadanía donde hay un descreimiento para con todo el ámbito institucional del Estado".

“Se hacen investigaciones en función de que puede haber recurrencia sobre robos a determinados autos, a elementos de ese mismo donde uno puede tener o se puede inferir que ese hecho está relacionado a una asociación ilícita. En ese sentido se hacen las denuncias, las investigaciones y hemos avanzado”, adhirió el referente de Seguridad.

"En este sentido se han hecho inspecciones en chatarreras, se hacen también en lugares donde venden autopartes, se intenta cortar ese circuito si hubiera o no relación con el robo y la venta de este producto de una asociación ilícita donde ya haya más de dos o tres personas atrás de esta cuestión", sumó.

“Si el delito es uno menor, los volvemos a tener inmersos en la sociedad. Me parece que esa es una batalla que tenemos que dar desde todo el arco, no político sino también institucional, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Y entender que las consecuencias para aquellas personas que muchas veces son detenidas y que no son pocas, Mar del Plata tiene un volumen de 500 personas detenidas, más o menos, de acuerdo al mes estacional. Muchas de ellas no tienen las consecuencias proporcionales al daño que generan”, concluyó.