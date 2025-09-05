Un sujeto de 30 años fue aprehendido en la intersección de 186 y San Lorenzo por el violento hurto de una camioneta: tras tomar poder del vehículo, arrastró a la víctima -un hombre de 64 años- aproximadamente 30 metros.

Según se informó, el violento episodio se originó minutos antes en Colombia y Beruti, un hecho que fue rápidamente denunciado y que contó con la acción judicial y policial.

Facundo De la Canale, a cargo de la UFI de Flagrancia, avaló la aprehensión del sujeto, en un procedimiento que fue llevado a cabo por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Sexta, en conjunto con la Unidad de Policía de Prevención Local.

Además, el fiscal dispuso el inicio de actuaciones por el delito de “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”. El imputado fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, y la camioneta, una Toyota Hilux, fue secuestrada como parte de la investigación.

