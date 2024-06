Fue una tarde de mucha intensidad. La definición de los clasificados en la Zona 1 del Torneo “Liga Marplatense de Fútbol" se llevó todas las miradas, pero finalmente se definieron los que van a jugar en la zona alta del certamen.

En la Zona 2, había un sólo lugar disponible y se definió con facilidad porque el que tenía la ventaja era Deportivo Norte y el subcampeón del torneo dijo presente en su visita al ya clasificado Argentinos del Sud para ganar 2-0 y quietarle todo tipo de posibilidad a los dos equipos que esperaban un tropiezo para alcanzarlo.

En la Zona 1, finalmente Círculo Deportivo no tuvo inconvenientes para meterse en la próxima rueda porque goleó como local 5-0 a San Lorenzo y sabía que no dependía de nadie. Talleres perdió 2-0 ante Al Ver Verás y tenía que sacar la calculadora pero finalmente no ganaron ni General Urquiza ni Independiente y por eso, el equipo del puerto ganó su plaza.

Las dos restantes fueron para dos equipos que lograron importantes victorias hoy. San José superó a Urquiza justamente para sacarle en cancha la posibilidad de jugar Zona Campeonato y Peñarol que le ganó en su propia casa al puntero Alvarado por 1-0. Ambos lograron las últimas dos plazas y todo quedó definido para el resto del año deportivo.

RESULTADOS - 13° Fecha

Zona 1

Gral. Urquiza vs. San José 0-1

Al Ver Verás vs. Talleres 2-0

Quilmes vs. San Isidro 5-0

Alvarado vs. Peñarol 0-1

Atl. MDP vs. Racing 4-0

Círculo Deportivo vs. San Lorenzo 5-0

Interzonal - Independiente vs. Kimberley 0-1

Zona 2

Cadetes vs. Libertad 3-0

El Cañón vs. Chapadmalal 3-1

Nación vs. Almagro Florida 1-1

Boca vs. Once Unidos 3-1

Argentinos del Sud vs. Deportivo Norte 0-2

River vs. Banfield 0-2

POSICIONES - Zona 1

1º Alvarado 31 ptos. *

2º Quilmes 29 ptos. *

3º Atl. MDP 24 ptos. *

4º Círculo Deportivo 22 ptos.*

5º Peñarol 20 ptos.*

6º Talleres 18 ptos.*

7º San José 18 ptos.*

-

8º General Urquiza 17 ptos.

9º San Lorenzo 17 ptos.

10º Independiente 16 ptos.

11° Al Ver Verás 11 ptos.

12º Racing 7 ptos.

13º San Isidro 5 ptos

POSICIONES - Zona 2

1º Once Unidos 27 ptos. *

2º Banfield 26 ptos. *

3º Kimberley 25 ptos. *

4º Deportivo Norte 22 ptos.*

5º Nación 21 ptos.*

6º Argentinos del Sud 20 ptos.*

7º River 20 ptos. *

-

8º El Cañón 19 ptos.

9º Cadetes 18 ptos.

10º Libertad 16 ptos.

11º Boca 14 ptos.

12º Chapadmalal 5 ptos.

13º Almagro Florida 3 ptos.