El Concejo Deliberante declaró hoy “de interés” la realización del III Plenario Anual de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que reúne a referentes de diversos puntos del país y se llevará a cabo hasta mañana en la sede de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La Asociación reúne a organismos públicos dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos y colectivos en todo el país. Este espacio federal fomenta la articulación, la formación y la promoción de políticas públicas inclusivas, consolidando el compromiso con la ciudadanía.

El reconocimiento fue entregado a Marcelo Lacedonia, defensor del pueblo del Partido de General Pueyrredon, y a María Rosa Muiños, defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la presidente del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.

El acto contó con la presencia de defensores provenientes de ciudades como Tandil, La Plata, Morón, Viedma, Santiago del Estero, San Juan, Santa Fe, San Martín de los Andes, Chubut, Lanús y Río Cuarto.

Sánchez Herrero destacó la relevancia del evento al señalar “la importancia del encuentro, el intercambio de experiencias, conflictos y soluciones, que tienen que llevar adelante en contextos distintos. Este encuentro sirve para buscar en las diferencias las certezas para llevar a cabo un trabajo, que es defender a la comunidad”.

