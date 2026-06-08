El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra ultimando los detalles de la declaración jurada que deberá presentar ante la Oficina Anticorrupción en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

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Aunque todavía no definió una fecha concreta, desde su entorno aseguran que la documentación será presentada antes del próximo 15 de junio. La expectativa del oficialismo es que el comienzo del Mundial 2026, previsto para el jueves 11, contribuya a reducir el impacto mediático del caso.

La demora en la presentación generó cuestionamientos dentro y fuera del Gobierno.

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Según trascendió, la postergación responde a dos motivos principales: por un lado, la intención de no interferir en la investigación judicial que lleva adelante la fiscalía; por otro, evitar que la situación se convierta en un nuevo foco de disputa dentro del oficialismo.

En ese contexto, la senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias y reclamó públicamente que los funcionarios adelanten la presentación de sus declaraciones juradas para despejar dudas.

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“Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla”, sostuvo la legisladora durante una actividad en Mendoza.

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La tensión interna en el oficialismo también forma parte del escenario que rodea al caso.

En Casa Rosada consideran que los recientes cruces entre distintos sectores del Gobierno terminaron por reducir la atención pública sobre la situación de Adorni. Sin embargo, esperan que la presentación de la declaración jurada permita cerrar definitivamente el capítulo.

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Mientras tanto, la administración nacional confía en que el inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá contribuya a correr el foco mediático de los conflictos internos y las causas judiciales que atraviesan a algunos de sus funcionarios.

Fuente: NA