El Master 1.000 de París traía para Horacio Zeballos y Marcel Granollers una buena oportunidad de preparación teniendo en el horizonte las ATP Finals en Turín a las que ya están clasificados, sin embargo recibieron un duro revés.

Los número 1 del mundo no pudieron superar la primera presentación en uno de los certamenes más importantes de este tramo del año al caer en sets corridos ante el británico Neal Skupski y el australiano Michael Venus.

No fue un partido con las características normales de los que habitualmente disputan porque la victoria se consumó por 6-4 y 7-6 (8-6) luego de 1 hora y 28 minutos de juego en el Court 1 del complejo parisino.

Esta vez, tuvieron 9 oportunidades de quiebre que no pudieron aprovechar, algo que habitualmente no les sucede. Ante esta situación, los rivales de turno necesitaron sólo un quiebre de las cuatro chances con las que contaron para quedarse con la primera manga. Ya en la segunda fue todo muy parejo, pero en la definición, no pudieron quedarse con la victoria los mejores del mundo.

Cabe recordar que Zeballos y Granollers también venían de una pronta eliminación en el Master 1.000 de Shangai donde habían quedado fuera en la segunda rueda y la misma suerte corrieron en el US Open donde avanzaron sólo hasta los cuartos de final.