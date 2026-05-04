El fármaco Ozempic nació como un tratamiento para la diabetes tipo 2, pero en los últimos años dio un giro inesperado: se convirtió en una de las herramientas más buscadas para adelgazar, especialmente en el mundo del espectáculo.

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Su principio activo, la semaglutida, actúa regulando el azúcar en sangre y generando sensación de saciedad, lo que reduce el apetito. Aunque no fue diseñado específicamente para bajar de peso, ese efecto colateral lo puso en el centro de la escena.

El salto a la popularidad masiva tuvo un punto clave en Hollywood. Figuras como Kim Kardashian quedaron en el centro de rumores por sus cambios físicos en poco tiempo, mientras que otras celebridades como Oprah Winfrey, Rebel Wilson o Serena Williams reconocieron el uso de este tipo de medicamentos o similares para perder peso.

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Por eso, el medicamento empezó a ser conocido como “la droga de Hollywood”, impulsado por influencers, actores y figuras públicas que lo adoptaron como parte de sus rutinas para adelgazar rápidamente.

Sin embargo, el fenómeno también abrió una fuerte discusión. Especialistas advierten que su uso con fines estéticos, sin indicación médica, puede implicar riesgos, desde efectos secundarios digestivos hasta complicaciones más serias. Además, la alta demanda generó problemas de abastecimiento en algunos países, afectando a pacientes que realmente lo necesitan para tratar enfermedades.

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El caso de Ozempic refleja un cambio cultural más amplio: la búsqueda de soluciones rápidas para el peso en una sociedad atravesada por la presión estética. Mientras algunos lo ven como una herramienta eficaz, otros cuestionan su uso masivo y el mensaje que transmite.

Así, lo que comenzó como un avance médico hoy es también un fenómeno social que cruza salud, consumo y modelos de belleza.

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