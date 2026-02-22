El reconocido pianista Horacio Lavandera presentará su nuevo espectáculo Cine al piano el próximo 3 de abril a las 20:30 en el Teatro Colón (Yrigoyen 1666). Durante esta velada, el músico argentino propone un recorrido sonoro que vincula la técnica de la música académica con la emotividad de las bandas sonoras más icónicas, ofreciendo una experiencia que atraviesa siglos de historia, desde el Barroco de Bach hasta la épica contemporánea de John Williams.

La primera parte del programa se centrará en el universo de Johann Sebastian Bach a través de obras maestras como la Fantasía cromática y las Variaciones Goldberg (BWV 988). Estas piezas, pilares de la música barroca, han tenido un rol fundamental en la narrativa cinematográfica, destacándose su uso en el film El paciente inglés, donde la interpretación al piano subraya momentos determinantes de la trama.

Posteriormente, el repertorio se adentrará en el Romanticismo de Frédéric Chopin con la Balada No. 1 en sol menor, Op. 23 y el Andante spianato y gran polonesa op. 22. La primera de estas obras alcanzó una renovada popularidad global tras ser una pieza central en la película El pianista, dirigida por Roman Polanski, donde su intensidad acompaña el dramatismo y la lucha del protagonista.

Hacia el cierre, Lavandera ejecutará una adaptación para piano de la emblemática suite de Star Wars, compuesta por John Williams, junto a creaciones de Osvaldo Golijov para la película Juventud sin juventud de Francis Ford Coppola. El programa se completa con la innovación de Astor Piazzolla a través de Oblivion y la Suite Punta del Este, obra que integra la banda sonora del largometraje 12 monos.

“Esta velada es una celebración del poder de la música para contar historias, transformar emociones y trascender fronteras, llevando a la audiencia en un recorrido único a través de los estilos y las épocas que han marcado la evolución de la música para piano”, señaló el artista sobre el concepto del concierto.





