El próximo sábado, dentro de una velada en el Hotel Provincial con triple fondo profesional, el marplatense Mauro González hará su debut dentro del campo rentado en condición de local, algo que no siempre sucede para los boxeadores de nuestra ciudad.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el pupilo de Rambla Box y de Rubén “Siru” Acosta habló sobre el paso que está por dar y las ilusiones que tiene: “lo sueño hace muchos años, gracias al ”Siru" tengo la oportunidad de debutar, es algo impensado, en un hotel cinco estrellas, un gran evento, compañeros que van a pelear del mismo gimnasio, está todo mejor diagramado que en un sueño".

Se encontró con el boxeo casi de casualidad y pasó de mirar por la TV a practicarlo en un gimnasio. “Desde chico siempre hice fútbol y después empecé a hacer un poco de pesas con algunos compañeros. Empecé a ver boxeo por mi abuelo pero no le daba tanta atención como al fútbol de mis amigos en el barrio. Un día empecé a ver a “Maravilla” Martínez y después a “Siru” que era el más relevante de la ciudad. Me metí en un gimnasio a ver qué pasaba y me gustó, me pegaron y me gustó, quise volver por la revancha y volví a cobrar y después cobre cada vez menos y me vieron un poquito de condiciones”.

De ese momento, al debut profesional había todavía un largo camino delante que nunca pensó que recorrería. “Nunca pensé que sería profesional. La primer pelea profesional que vi en vivo y en directo, fue de “Siru” Acosta y el boxeo y la vida ahora me llevan a debutar en un hotel cinco estrellas, con él en mi rincón”.

En medio hubo un impass, fruto de la pandemia y del nacimiento de su hijo que lo alejaron un poco del ring: “cuando nació mi nene; dejé y mi nene chiquitito, veía mis fotos y me hizo volver. Fui directamente con “Siru” con el único referente que yo tenía de los eventos. Lo que uno veía lejano hoy está cerca de dejar de ser una cuenta pendiente”.

Después de 25 peleas en el campo amateur, hoy tendrá que demostrar sus cualidades sin el cabezal ante Federico Pérez en categoría Medio Pesado y a 4 rounds: “van a encontrar un boxeador con mucha línea y mi mano fuerte es la derecha. Tengo un alcance de 2 metros con los brazos y mido 1.91; me enseñaron a manejar la distancia. La derecha recta es mi nombre y apellido”.

Transitando la semana previa al debut, sabe que la ansiedad se va acrecentando minuto a minuto hasta que tenga la oportunidad de subirse al ring del Provincial: “pienso en el sábado, por ahí me distraigo pensando otras cosas cuando corro, en cómo va a ser, cómo voy a salir, cómo me voy a mover, qué puede pasar y qué no. El evento está todo armado y no puede haber fallas”.