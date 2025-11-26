El equipo marplatense finalizó con un récord de 5-1 la Fase Regular, en lo más alto de la tabla, y se ganó el derecho a disputar la instancia decisiva en condición de local.

La definición se llevará a cabo en el Estadio Domingo Robles este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

El sábado se jugarán las semifinales: a las 19 se enfrentarán Regatas de San Nicolás y 9 de Julio de Bahía Blanca, mientras que a las 21 será el turno de Peñarol ante San Martín de Junín. La final está programada para el domingo 30 a las 19.



Las entradas estarán a la venta en el ingreso al estadio, con un valor de 8000 pesos. Las y los deportistas del club, al igual que los menores de 11 años, podrán ingresar sin cargo, según informó la dirigencia de la institución ubicada en Garay y Santiago del Estero.

