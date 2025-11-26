De locales, las Milrayitas van por el título
Peñarol será el anfitrión del Torneo Provincial de Mayores Femenino, que definirá al campeón 2025 bajo el formato de Super 4.
El equipo marplatense finalizó con un récord de 5-1 la Fase Regular, en lo más alto de la tabla, y se ganó el derecho a disputar la instancia decisiva en condición de local.
La definición se llevará a cabo en el Estadio Domingo Robles este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.
El sábado se jugarán las semifinales: a las 19 se enfrentarán Regatas de San Nicolás y 9 de Julio de Bahía Blanca, mientras que a las 21 será el turno de Peñarol ante San Martín de Junín. La final está programada para el domingo 30 a las 19.
Las entradas estarán a la venta en el ingreso al estadio, con un valor de 8000 pesos. Las y los deportistas del club, al igual que los menores de 11 años, podrán ingresar sin cargo, según informó la dirigencia de la institución ubicada en Garay y Santiago del Estero.
