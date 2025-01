El actor y docente musical rionegrino Mario Hernán Uribe, más conocido como “El Petroka”, llega a la temporada marplatense en una PRIMERA Y ÚNICA función de su unipersonal de humor, este domingo 12 de enero a las 21:30 en la sala Melany del Complejo de Arte MDQ.

Se trata de un show humorístico musical totalmente renovado, apto para todo público, donde estará presente el Stand Up de “El Marito” , una clase musical de un personaje muy particular “El Profe” y , obviamente, llegará El Embajador del Oro Negro, el gladiador patogónico “Petroka” que no se sabe si arribara en su helicóptero, Ram o Zepellin. Lo que sí está garantizado es que será una noche en familia a pura risa y con participación del público.

En pandemia, Mario comenzó a dedicarle tiempo a sus redes sociales generando contenido humorístico desde el cual nació su personaje más explosivo: el Petroka, viralizado a una velocidad impensada, llegando a tener millones de reproducciones.

Gracias a que el público comenzó a pedirle más contenido y a encariñarse con el personaje, comienza esta segunda etapa de llegar a las presentaciones en los teatros más importantes del país para poder conocer a sus más fieles seguidores, agotando funciones en la mayoría de sus presentaciones.