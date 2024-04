Este domingo comenzó a trabajar la Selección Marplatense U15 de Básquet pensando en el zonal de la categoría que será el mes próximo. La dirección técnica del grupo está a cargo de Esteban De La Fuente.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el dos veces campeón de Liga Nacional como jugador comentó lo que significa para él este desafío en lo personal: “Es muy lindo, es una categoría que vengo dirigiendo y enfrentando desde U13 hace 3 años. Conozco bastante bien lo que es la competencia, es una camada muy virtuosa, con mucha cantidad de jugadores, hay muy buenos proyectos, hay altura y ahora viene la parte más difícil que es la de ver a los chicos. Tengo una idea de a que quiero jugar. Ahora tengo que elegir quien es la mejor propuesta para interpretar esos roles y sistemas de juego”.

Mar del Plata tiene un problema extra que es encontrar los espacios para reunir a los chicos, pero lo irán solucionando como puedan: “si bien falta bastante para el Zonal y el Provincial que vienen seguido, conseguir espacio y horario para entrenar es difícil. Vamos a entrenar domingo, martes y jueves seguramente. Estoy motivado, creo que tenemos material para trabajar. Históricamente Mar del Plata siempre ha tenido muchos jugadores U15”.

De La Fuente tiene claro lo que pretende para estas edades y que además, no siempre se trabaja en los clubes: “Soy de la idea de que todo sea uno contra uno no es bueno para la edad de los chicos. Tienen que empezar a jugar un poco más sin la pelota, cumplir roles y no depender del balón. Defensivamente tienen que tratar de interpretar distintas situaciones como hombre a hombre, combinadas y zonales. Ese mi proyecto, darle herramientas sin perder la picardía o la individualidad del uno contra uno".

También comparó con otros ejemplos dentro de la provincia de Buenos Aires donde se trabaja de otra manera: "Bahía Blanca está entrenando desde febrero y no es casualidad después que en los provinciales tengamos dificultades para enfrentarlos porque llegan mejor armados grupalmente. Tenes que ir con algo muy claro y trataré de ser lo más flexible, darle oportunidad a todos y elegir los mejores 12”.

Puede interesarte

Luego citó otro ejemplo de como se podría organizar una estructura para tener un trabajo de base: “La asociación de Paraná tiene un staff de entrenadores de Selección para la zona de Paraná solamente. Eso está bueno, porque ese staff empezó a trabajar no con uno o dos por equipo, sino que trabaja con el séptimo, octavo y noveno jugador. Trata de mejorarle la competencia al club y no sólo para la Selección. Algunos entrenadores creen que la competencia es sólo el partido, pero hay que competir toda la semana”.

Por último, De La Fuente habló sobre su decisión de convertirse en un entrenador de categorías U13 y U15: “Me parece que es la etapa más pura del jugador, con menos vicios, están más receptivos. La etapa de 13, 14 y 15 es fundamental y hay conceptos que pueden incorporar ahí. Por eso es bueno en los clubes y en la selección, tener una filosofía de trabajo o una correlatividad, más allá de lo que haga cada entrenador”.