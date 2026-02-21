El Museo MAR (avenida Félix U. Camet y López de Gómara) llevará a cabo hoy a partir de las 18:30 el Festival Hora Mágica, una jornada que combinará música en vivo, sets de DJ y diversas intervenciones artísticas en su plaza seca.

En esta edición, el evento adoptará la estética de una fiesta electrónica, convirtiendo la explanada en una rave al aire libre. La propuesta contará con cuatro DJ encargados de marcar el ritmo, complementados por una ambientación lumínica especial y visuales diseñadas para la ocasión. El público podrá disfrutar de una atmósfera inmersiva donde la danza será el eje central de la experiencia.

Como ha ocurrido en las últimas temporadas de verano, la compañía Jalea se encargará de las performances en pista con el objetivo de “contagiar energía y activar con el público su Hora Mágica”. En esta oportunidad, el colectivo trabajará en colaboración con el Sindicato Raver, un grupo integrado por los artistas Fecal, Rip, ICDXKX FXA y Foobar 2000, quienes aportarán su impronta sonora y visual al cierre del ciclo estival.

La programación continuará mañana con una propuesta de carácter más introspectivo. El guitarrista Sebastián del Hoyo y el contrabajista Nicolás Pasetti se presentarán en formato dúo, ofreciendo un diálogo musical basado en la escucha atenta y la complicidad técnica desarrollada tras cinco años de trabajo conjunto.

Durante este concierto, los músicos interpretarán obras originales de Del Hoyo, explorando un lenguaje artístico consolidado durante más de dos décadas de trayectoria. La presentación buscará resaltar la sutileza y la cercanía del formato acústico.

