El semillero de Kimberley sigue dando que hablar y en esta ocasión, el protagonista es Juan Cruz Pastorino, delantero categoría 2010, que tuvo la oportunidad de vivir una experiencia única en Inglaterra luego de realizar la pretemporada con el Arsenal de Londres.

Ads

Pastorino nació en Buenos Aires, pero desde los cinco meses se crió en Mar del Plata, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol con la camiseta del “Dragón”. Hoy, con apenas 15 años, ya acumula una vivencia que cualquier juvenil soñaría.

Hace unas semanas viajó solo a Inglaterra durante dos semanas y media. Allí no solo se adaptó a una nueva cultura estudiando en un colegio, sino que también entrenó con las divisiones juveniles del Arsenal, donde se destacó en los partidos de preparación.

En su categoría participaron 50 chicos y cada semana solo 16 eran citados. Pastorino disputó dos encuentros y en su debut ante el Liverpool, entró desde el banco y marcó el gol del triunfo por 2-1. En su segundo partido, fue titular frente al Brentford y el encuentro terminó 3-3.

Ads

Puede interesarte

Más allá de la gran experiencia, desde el club inglés le ofrecieron regresar en septiembre para continuar con las pruebas. Sin embargo, el alto costo del viaje y la necesidad de cumplir con el colegio aparecen como los principales obstáculos para que Pastorino pueda concretar ese regreso en el corto plazo.

Ads