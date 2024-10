Mariana Suárez, futbolista de Aldosivi es un claro ejemplo de como el futbol siempre da revancha. Durante la final por el ascenso en el 2023, falló el penal que le dio el ascenso a Atlético Rafaela pero hoy, un año más tarde, es campeona de la Primera C y llevó a su equipo a la Segunda División Femenina del país.

En dialogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), la capitana de las “Tiburonas” dejó sus sensaciones luego de escribir una nueva página en la historia dorada del club: “La verdad que es algo que anhelábamos mucho, que no se nos dio el año pasado y finalmente llegó”. Rápidamente, contó como se dio su redención y relató: “Yo el año pasado fui la que erró el penal que le dio el ascenso a Atlético de Rafaela. El domingo estaba mirando el partido y se me caían las lágrimas porque se te pasa todo por la cabeza. Entonces en ese momento del pitazo final no lo podía creer. La alegría, la emoción, pensar en todo esto, ver la gente, pensar en lo que se viene”.

La gesellina Suárez, analizó en pleno momento de euforia como transitó el andar del equipo a lo largo del año y explicó: “Fuimos más regulares que el resto. Fue un torneo muy parejo. Lo es. Hicimos una muy buena pretemporada en lo físico, tenemos muchas jugadoras jóvenes que están en el club hace más de 10 años y algunas de experiencia que somos las menos, cada vez somos menos, cada vez somos más jóvenes, pero creo que ese equilibrio nos dio que hoy fuéramos un equipo así de fuerte”.

Con una dedicación inquebrantable, la futbolista de 37 años, que trabaja en su comercio familiar, viajó al menos dos veces por semana desde Villa Gesell a Mar del Plata para sumarse a los entrenamientos, y cuando eran días de partido en condición de visitante, se sumó al colectivo en Las Armas. “Yo creo que pasa un poco por ahí, por la pasión, pasa por lo que a uno le gusta hacer, porque tiene una familia atrás que la apoya. Yo tengo un nene chiquito, es bueno que la familia te ayude a cuidarlo o llevarlo a la cancha y que se banque el frío”, expresó.

Puede interesarte

En este sentido, remarcó: “Hoy es difícil que por ahí jugadoras que están en otros clubes se quieran sumar por la competencia y por la rivalidad que hay. Lamentablemente lo digo. Hay muchas buenas jugadoras en Mar del Plata que se podrían sumar a esta experiencia. En definitiva tenemos muchas chicas del club que son jóvenes, que se vienen preparando hace muchos años y hoy el equipo es muy competitivo, así que la verdad que estoy muy agradecida”.

Finalmente, cerró demostrando entusiasmo sobre lo que será la Primera B para Aldosivi y dijo: “Ya tengo casi 38 años, ya estoy sobre el final de mi carrera, pero estoy feliz sobre todo por las más chicas que ahora van a tener la posibilidad de jugar en una categoría donde vas a cruzarte con equipos como Argentinos Juniors, Vélez y vivir otro tipo de experiencias que le van a sumar un montón, sin duda”.