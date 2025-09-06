Este domingo, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires están convocados a las urnas para participar en las elecciones legislativas, donde se elegirán senadores, diputados, concejales y consejeros escolares. La jornada vuelve a poner en foco la sanción por no votar, cuyo monto, considerado irrisorio, inicia en apenas $50.

En estos comicios, los bonaerenses definirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. También se elegirán concejales y consejeros escolares en los distintos municipios, configurando una elección clave para la representación política local.

Según el artículo 137 de la Ley Electoral Provincial N°5109, “se impondrá multa de pesos cincuenta ($50) a pesos quinientos ($500) a los electores mayores de dieciocho (18) años y menores de setenta (70) años que dejaren de emitir su voto”. A pesar de rumores en algunos medios sobre un aumento a $1.000-$2.000, se confirmó que los valores se mantienen entre $50 y $500. El artículo 140 establece que estas multas se destinarán al fomento de la educación común en los distritos.

Quienes no asistan a votar tienen 60 días, hasta el 6 de noviembre, para justificar su ausencia ante la Junta Electoral. Los motivos válidos incluyen estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación, problemas de salud certificados o causas de fuerza mayor. Para gestionar la justificación o el pago de la multa, los electores deberán acudir al Registro de Infractores.

El Ministerio de Gobierno bonaerense informó que, a diferencia de las elecciones nacionales de octubre, no se utilizará la Boleta Única de Papel. La votación se realizará con el tradicional sistema de “boletas partidarias”, que, según la cartera, “conserva plena vigencia”.

Fuente: DIB