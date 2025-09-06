no votaron

¿De cuánto es la multa por no ir a votar este domingo?
Los bonaerenses definirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
Los bonaerenses definirán 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, además de 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
"Entré y salí", fue la frase más escuchada este domingo. Más de 200 mil marplatenses y batanenses no participaron del acto eleccionario de este domingo. Un número realmente importante.