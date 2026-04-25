“De boca en boca” celebra 400 programas al aire
El programa de Gaby Máscolo y Pablito Nicoletti, que se mite por Mitre Mar del Plata, es un espacio donde el vino y la gastronomía -local, nacional e internacional- son protagonistas.
Hoy, De boca en boca (DBEB) cumple 400 programas, 400 sábados ininterrumpidos en Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).
Conducido por Gaby Máscolo y Pablito Nicoletti, el ciclo se consolidó como un espacio donde el vino y la gastronomía -local, nacional e internacional- son protagonistas, abordados desde la cultura, la identidad y las historias que hay detrás de cada producto y cada persona.
A lo largo de estos años, por DBEB han pasado los principales actores de la industria gastronómica y vitivinícola, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro entre productores, cocineros, enólogos y oyentes.
El programa fue además ganador del Martín Fierro Federal 2023 en la categoría Interés General, consolidando su lugar como una de las propuestas más destacadas de la radio del interior del país.
Hoy no es solo un número: son 400 sábados donde el vino y la gastronomía fueron el punto de encuentro para contar historias, acompañar proyectos y poner en valor a quienes hacen.
“DBEB no es solo un programa de radio -contó Máscolo y agregó- es conexión, es un lugar de encuentro y también un espacio donde impulsamos y difundimos los sueños de muchos que alguna vez se sentaron en nuestra mesa a comunicarlos y hoy son referentes en lo que hacen”.
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