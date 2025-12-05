Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en el barrio Tripulantes del Fournier, luego de ser señalado por la rotura de los vidrios de un local y escapar al ver la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando personal del Comando de Patrullas acudió a la zona de Tripulantes del Fournier entre 234 y 236, tras el llamado de un joven de 21 años que indicaba que un sujeto había provocado daños en el frente del comercio.

Al divisar el móvil policial, el sospechoso intentó huir arrastrando a pie un motovehículo, que abandonó instantes después para escapar corriendo unos 200 metros, hasta que finalmente fue alcanzado y reducido por los efectivos.

Al cursar los datos de la motocicleta —una Bajaj Rouser azul— a través del sistema informático, se confirmó que tenía pedido de secuestro activo desde el 4 de diciembre de 2025, solicitado por la Comisaría Segunda.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de Flagrancia, Dr. Leandro Arévalo, quien dispuso que el detenido fuera notificado de formación de causa por los delitos de daño y encubrimiento, y posteriormente trasladado a Tribunales.

