Por Marcelo Gobello

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​— Rata Blanca siempre está en movimiento. ¿En qué instancia se encuentra la banda respecto a nuevo material?

Siempre se está trabajando en cosas nuevas. El año pasado salieron tres canciones y tenemos varias bases grabadas como para completar un disco en algún momento. Hoy los formatos cambiaron y se sacan temas por plataformas, pero la dirección musical la maneja Walter (Giardino) y él tiene muy claro hacia dónde va cada canción, incluso antes de que nazca.

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​— ¿Cómo es tu espacio para aportar texturas y orquestaciones dentro de esa dirección tan clara?



Tengo la libertad para aportar desde mi instrumento, pero siempre respetando la visión de Walter. A medida que tocamos aparecen ideas y, si encajan en lo que él pretende, bienvenido sea. Yo grabé Tormenta Eléctrica y después varias canciones en vivo; uno va sumando lo que considera para cada tema, pero con la decisión final de él.

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​— Para los lectores músicos: ¿Seguís apostando a los sintetizadores físicos o te pasaste al software en vivo?



Usamos fierros físicos. Somos una banda rockera, vintage en un punto. Los sintetizadores reales te dan una versatilidad distinta. Si pintamos una zapada en el momento, la máquina no sabe qué vas a hacer. En Rata muchas cosas se definen en el "mientras tanto", en la lectura que hacemos entre nosotros mientras sonamos. Cuidamos mucho que el audio del Hammond apoye a la guitarra para no perder la esencia de la banda.



​— Llevás 16 años en la banda. ¿Cómo fue el proceso de adaptación a un grupo que, como vos decís, es un "Fórmula 1"?



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Al principio fue de mucho trabajo. Recuerdo que tuvimos solo tres días de ensayo antes de salir a tocar. En ese momento quizás no me daba cuenta de dónde estaba parado, pero hoy, después de tantas giras, tengo otra tranquilidad. Rata te hace crecer porque hay muchas cosas que suceden en vivo y hay que resolverlas en el momento. El training te da ese "resto" necesario para estar a la altura.



​— ¿Qué referentes aparecen cuando te sentás frente a las teclas?



Deep Purple está en primera línea, siempre. Pero escucho de todo: Genesis, Phil Collins, Yes o cosas más sinfónicas como Royal Hunt. Me gusta nutrirme de todo lo que me movilice. Al momento de trabajar en canciones nuevas, uno termina aplicando un poco de todo ese conocimiento.



​— Este jueves vuelven a Mar del Plata, al Radio City. ¿Qué recuerdos tenés de la ciudad?



Mar del Plata siempre nos recibió excelente. Es un teatro que suena muy bien y donde solemos agotar. Lo más lindo es ver dos o tres generaciones juntas; ver a los chicos jóvenes sumándose es impagable. Rata va camino a los 40 años y muchas canciones ya son de la gente.



​— Con tantas giras y años tocando los mismos himnos, ¿cómo mantienen la frescura noche tras noche?



Mientras sientas esas "mariposas en la panza" antes de salir, hay un gran show asegurado. Cada noche es distinta por el entorno y la expectativa. A veces terminamos una gira cansados por los viajes, pero a los veinte días ya queremos estar tocando de vuelta. Mientras esté el amor por lo que uno hace y la respuesta del público, hay Rata Blanca para rato.

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