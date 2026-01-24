Cyrano está realizando su segunda temporada en Mar del Plata, con gran éxito en el Teatro Tronador BNA, donde se puede ver los miércoles y jueves a las 20:30. Sin embargo para Daniel Miglioranza, uno de sus protagonistas, no estamos hablando de un éxito si no de “un suceso”. Y aseguró que su participación representa “un agradecer constante a la vida”.

En diálogo con El Marplatense en Verano, por Radio Mitre Mar del Plata, el actor detalló que la obra superó “las doscientas representaciones”, realizó “una gira nacional durante todo el año pasado” y recibió “muchos premios”, aunque aclaró que lo verdaderamente importante es que “la obra cuenta la historia del personaje más romántico de la historia universal del teatro: Cyrano de Bergerac”. Y la definió de manera categórica: “Ya es más que un éxito: es un suceso”

El actor graficó al espectáculo como “un hecho teatral único” y destacó especialmente el rol de Marcelo González, quien “tuvo la visión de generar este marco de coproducción con el Teatro San Martín y la Secretaría de Cultura” para llevar Cyrano al Teatro Tronador. Según Miglioranza, “la respuesta fue extraordinaria desde el primer día” y sostuvo que el valor del montaje radica en que “este clásico está tan bien hecho -lo digo sin falsa modestia- no solo por su gran protagonista, el Puma Goity, sino por todos los actores, los técnicos, la gente del San Martín y del Tronador”. En ese sentido, enfatizó que “hay un equipo donde todos somos uno y tenemos un capitán, y ese capitán hace que el equipo funcione”.

Miglioranza también hizo referencia al vínculo con el público y señaló que “recibimos una ovación permanente”. Indicó que “más de 200.000 espectadores aplauden de pie” y resaltó que “el Puma está extraordinario” y que todo el elenco lo acompaña, mencionando a “Fernando Lupiz, Larry DeClay, Mariano Mazzei, María Abadi, María Rosa Frega -una actriz marplatense extraordinaria- y actores jóvenes, hijos de actores, como Toto Claudio”. Para el actor, esa respuesta se explica por qué “hay una pasión enorme, una entrega total”.

Al referirse al personaje central, explicó que “el Cyrano representa los valores más profundos del ser humano”, ya que es “un guerrero, un poeta, un enamorado, alguien que ama la vida pero no se acepta a sí mismo”. Destacó que el eje de la obra pasa por la renuncia amorosa, ya que el personaje “renuncia al amor de una manera profundamente generosa”, lo que provoca que “el público se emocione todos los días”. Para Miglioranza, se trata de “el sacrificio más grande de amor”.

En relación con Mar del Plata y el Teatro Tronador, expresó sin rodeos: “Amo Mar del Plata”. Señaló que la ciudad representa para él “el inicio de un pibe con hambre y ganas que de golpe empezó a jugar en Primera” y recordó que actuó en el antiguo Tronador con Matrimonios y algo más. Sobre el presente del teatro, afirmó que “hoy subir a este teatro, completamente renovado, es como viajar en un coche cero kilómetro”, y agregó que le genera “una alegría enorme” por el trabajo realizado por González, a quien definió como “un gran hacedor, un empresario con alma de artista”.

Respecto de su labor docente, Miglioranza explicó que el seminario teatral que dicta “suma agradecimiento y esperanza” y que su objetivo está puesto en “la expresión, la creatividad y el autoconocimiento”. Señaló que “con las herramientas del actor, mejorás tu calidad de vida” y se definió a sí mismo como “una guía”, dedicado a “transmitir lo que aprendí en medio siglo de escenarios”. En ese marco, confesó que “recibir devoluciones, regalos, poemas, es un premio enorme”.

Finalmente, se refirió a su próximo proyecto teatral, Desde el jardín, y admitió que “es un duelo” desprenderse de Cyrano, aunque aclaró que “lo estoy disfrutando plenamente”. Confirmó que la obra se estrena el 28 de marzo en el Teatro Metropolitan y reafirmó que “el teatro es un acto de amor, y eso es lo que estamos compartiendo”. Sobre el origen del proyecto, explicó que “salgo del sueño de un amigo para entrar en el sueño de otro: Guillermo Francella”, y contó que al leer la novela de Jerzy Kosinski y la adaptación de Marcos Carnevale sintió “algo maravilloso, lleno de posibilidades, con una metáfora muy actual”. Según reflexionó, la obra habla de “cómo muchas veces nos quedamos con la forma y no con el contenido”.