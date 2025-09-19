Este viernes, Dancing Mood se presenta a Mar del Plata con una presentación muy esperada: el lanzamiento oficial de su nuevo disco en Casa Rock, ubicado en Córdoba 2580. El show comenzará a las 20:00 horas y promete ser una de las fechas más destacadas de la temporada musical en la ciudad.

Con más de veinte años de trayectoria, la banda se consolidó como una de las formaciones más influyentes de la música instrumental en Argentina. Su estilo único combina ska, jazz y reggae, logrando una identidad sonora que los llevó a recorrer escenarios de todo el país y del exterior, siempre con un público fiel que los acompaña.

Este nuevo material discográfico refleja la evolución de Dancing Mood, que logra renovar su propuesta sin perder la esencia que los caracteriza. Con arreglos frescos, composiciones originales y la potencia de su sección de vientos, el grupo reafirma su lugar como referente del género en la región.

La noche tendrá además un condimento especial: la participación de La Valentina, banda invitada que abrirá la velada con toda su energía. Su show servirá de antesala a la gran presentación, aportando ritmo y color a una jornada que se perfila como una verdadera fiesta musical.

Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta habituales y en la boletería de Casa Rock. Se espera una gran convocatoria de seguidores y amantes de la música en vivo que disfrutarán de una velada única junto a Dancing Mood y La Valentina.

