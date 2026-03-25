Israel Damonte fue confirmado como nuevo director técnico de Aldosivi y comenzará su ciclo este jueves, cuando sea presentado oficialmente por el presidente Hernán Tillous, tras una búsqueda marcada por múltiples candidatos y la urgencia de resultados deportivos.

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El club portuense oficializó la llegada del ex entrenador de Huracán, Sarmiento y Colón, quien firmará contrato en las próximas horas para reemplazar a Guillermo Farré, en un contexto de bajo rendimiento y necesidad de revertir la situación en la tabla.

Desde la institución aclararon que la presentación formal no incluirá declaraciones públicas en el primer día, con una conferencia de prensa prevista para el sábado. En tanto, el cuerpo técnico será anunciado próximamente y contará con la presencia de Pablo Lugüercio, un nombre con identificación con la historia del club.

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La llegada de Damonte se da luego de varios días de incertidumbre, en los que la dirigencia evaluó distintas alternativas. Entre los nombres que estuvieron en carpeta aparecieron Leandro “Pipi” Romagnoli, Mario Sciacqua y Cristian Fabbiani.

En ese contexto, el nombre de Damonte fue ganando terreno en la recta final, a pesar de su reciente salida de Boston River y antecedentes irregulares en sus últimos ciclos como entrenador.

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El “Tiburón” atraviesa un momento delicado en lo deportivo, con una campaña que lo mantiene en los últimos puestos y comprometido en la lucha por la permanencia, lo que aceleró la decisión de cerrar la contratación de un nuevo cuerpo técnico.