Peñarol tuvo muchos problemas desde la pre-temporada, pero que se han extendido al inicio mismo de la Liga Nacional donde, por ejemplo, todavía no pudo tener un pivot mayor en cancha y además, padeció lesiones bajas y esta semana, el primer corte de un extranjero: Devante Wallace.

Sin embargo, pudo competir en la mayoría de los partidos que ha tenido en esta temporada sobre todo como visitante donde pudo traerse un juego y perdió los restantes por muy poco. Las lesiones también lo afectaron y uno de los que las padeció fue Damián Pineda. El ex Zárate Basket tuvo una lesión en la pre-temporada y luego otra en el primer partido del Torneo Interligas.

El jugador que se sumó esta temporada al “milrayitas” habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre este inicio de año deportivo: “Creería que podría haber sido mucho peor. Es la verdad, el equipo no está completo y hay que sumarle que también tuvimos un arranque de muchos partidos de visitante así que creo que podría haber sido peor. Estoy conforme porque si bien por ahí no ganamos algún partido, estuvimos cerca”.

El último encuentro que disputaron fue ante Boca, el campeón defensor, en la propia Bombonerita y estuvieron cerca de ganarlo. Al respecto, Pineda indicó que “en una gira de tres traerse uno fue buenísimo, obviamente que queríamos traernos los tres, estuvimos ahí al alcance de la mano de poder ganarlo ante Boca. Falta mucho trabajo, lamentablemente no es excusa, pero es la realidad”.

Es que el hecho de no estar completos es un gran condicionante, sobre todo en la pintura: “El sábado seguramente, si Dios quiere, va a poder entrenar con nosotros Kelby Kramer que estaba estaba lesionado. La Liga también tiene esos esos baches entre partido y partido, este mes tenemos sólo dos juegos y ahí seguramente nos podremos poner a tono como grupo, como equipo y en el juego”.

En lo personal, tiene un paso importante para su carrera y tratará de aprovecharlo de la mejor manera posible trabajando con seriedad a pesar de este contexto. “Los desafíos los encaro de la misma manera, sea Peñarol, sea Zarate, sea el equipo que sea. Soy competitivo, me gusta ganar, trato de prepararme lo mejor posible para poder estar a la altura de cada desafío. En un principio era venir atrás de Al Thornton darle unos minutos de calidad de descanso a él y hoy, sin los dos pivots, la verdad que no se lo podemos dar. Voy a ayudar a abrir un poco los espacios para que puedan jugar más libres en la caída de los grandes después de pick and roll y haya un poquito más de espacio en la zona pintada”, anticipó sobre su rol.

Hay veces que cuando las cosas parecen negativas, la dinámica hace que aparezcan situaciones que nunca antes habían sucedido. Eso sufrió Pineda: “Me sentí frustrado y es la primera vez que me paso de perderme una pretemporada. Traté de canalizarlo de otra manera, aprovechar el tiempo para ponerme bien físicamente”. Para colmo de males, tuvo otra lesión en el primer partido del Interligas en Corrientes: "Me había desgarrado el gemelo izquierdo, me había mucho una eco como para estar un poco seguro y estaba todo cicatrizado, estaba todo bien. Obviamente me iban a cuidar pero inconscientemente uno cuando vuelve sobrecarga un poquito en la otra pierna y me termino lesionando el soleo de la otra pierna. Fue más mala suerte que otra cosa.