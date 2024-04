Damián Villalba, futbolista de Círculo Deportivo, declaró en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) tras la victoria como visitante frente a Kimberley y fue autocrítico con el comienzo del torneo del equipo. "Sabemos que comenzamos mal pero el fútbol siempre da revancha", explicó el delantero.

El jugador del “Papero” salió lesionado en el primer tiempo pero previamente fue el autor del único tanto del encuentro frente al “Dragón”. “Después del gol fue otro partido, se bajaron un poco las aguas. Ellos no fueron tan gravitantes durante el partido y nosotros bajamos el ritmo”, aseguró Villalba.

Además, analizó como influye la victoria fuera de casa y dijo: "La verdad que ganar de visitante en el Federal "A" es muy difícil, fue recontra positivo traer los tres puntos para Otamendi.La cabeza funciona distinto cuando hay un resultado así, pueden tapar algunos errores que cuando uno está mal pasan desapercibidos. Hay que analizar el partido y ver las fallas que tuvimos para que no vuelvan a suceder".

El equipo de Ramírez no arrancó el torneo como lo deseaban y la carencia de ritmo se notó en el debut en el Federal A según Villalba que comentó: “Fuimos a jugar un amistoso con Aldosivi y se nota la falta de fútbol. Te dabas cuenta que había cosas distintas pero de a poco nos vamos adaptando”. Sin embargo las ambiciones de Círculo no se esfuman porque la competición recién comienza. “Estamos mentalizados en quedar entre los cinco primeros y focalizados en eso pero no nos desesperamos. Después se verá para que estamos.”, explicó el futbolista.

Sobre su llegada al “Papero”

Villalba, de último paso por Ecuador, comentó como fue su acercamiento con el club de Otamendi y contó: “Estaba bueno venir cerca de la costa, me podía quedar en la B Metro en Buenos Aires, pero vine a buscar más tranquilidad. Lo futbolístico es aparte, pero quería que la familia esté tranquila. Uno siempre apunta a seguir creciendo, pero he hablado con el cuerpo técnico y me acercaron una propuesta que me interesó”.

A su vez comentó que su experiencia fue “positiva” en el exterior ya que marcó 30 goles y que “el fútbol ecuatoriano, si bien es bueno, el jugador no lo vive de la misma manera que los argentinos porque allá muy pocos equipos llevan gente y no existe ese fanatismo que hay acá”.