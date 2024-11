Más allá de la vorágine diaria, de vez en cuando es necesario frenar y reflexionar. Poner la pelota debajo de la suela y mirar el panorama de lo que nos rodea. Eso es lo que ha hecho el entrenador Damián García que decidió lanzar una Academia que lleva su nombre y donde buscará empezar a derramar conceptos para mejorar el fútbol marplatense y de la zona.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) explicó porque se decidió por una iniciativa de este tipo: “Con la vuelta a Mar del Plata después de seis años, junto a un grupo de amigos estábamos analizando un poco lo que ocurría en la ciudad y en la zona y veíamos algún vacío en aspectos para trabajar y profundizar, y se nos ocurrió esto. La academia en realidad es la posibilidad de ir mejorando en todo aspecto, al futbolista principalmente, pero también a su hábitat, a la posibilidad de conseguir gente especializada en cada tema para que esa ayuda al futbolista llegue. En esta apertura también entender el juego como algo un poco más completo de lo que se está viendo y de lo que se está brindando. La idea es darle a las personas del fútbol la posibilidad de crecimiento, de seguir creciendo juntos, de seguir aprendiendo, más allá de las experiencias de cada uno, de profundizar un poco en estas especialidades donde hoy el fútbol ha sido tan cambiante con respecto a lo de antes. Hay un gran desafío para que el futbolista marplatense pueda llegar con grandes facilidades al profesionalismo, cosa que hoy nosotros lo vemos bastante dificultoso, con bastante retardo o con poca cantidad”.

Justamente en ese sentido, el DT identificó rápidamente el problema por el cuál no llegan más marplatenses al fútbol grande del país o al menos, a integrar planteles de las categorías de ascenso: “Hay un bache bien notorio cuando los chicos entran en juveniles. Creo que Mar del Plata cuenta con divisiones infantiles de mucha importancia. Junto con Bahía Blanca son las dos ligas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Entrando en la adolescencia, donde ya el jugador tiene que ir pensando en convertirse en profesional, ahí me parece que fallamos nosotros, hay algo que no le estamos brindando y también tenemos pocas formas de brindarlo porque las competencias son muy diferentes. Los equipos que nos representan en forma nacional están haciendo las cosas de manera extraordinaria y también veo que el fútbol local ha crecido un montón y que la Liga Marplatense está haciendo un montón de cosas para que la liga crezca”.

Ahí es donde la Academia “Damián García” puede ampliar el espectro y ayudar a los que están vinculados en el proceso de aprendizaje: “Se trata de hacer un diagnóstico, un análisis y ver cómo podemos lograr que ese jugador que apunta a ser bueno pueda llegar. En Mar del Plata debería tener un caudal mucho mayor de jugadores que representen a Aldosivi, Alvarado, Kimberley y Círculo en los torneos federales o nacionales y no tener necesidad de componer los equipos con tanta gente de afuera. Eso también habla de lo que nos está faltando y es el tema de la formación final porque hay calidad, hay cantidad, hay muchos clubes que trabajan muy bien, pero creo que especializarse en algo, trabajar muchísimas cosas un poco más profundas es importante porque hoy el fútbol es otra cosa. Fue para un lugar físico, atlético, donde es muy importante lo que ocurre después de entrenar como el descanso, alimentarme bien, la posibilidad de, aparte de mis características o virtudes futbolísticas, darle al jugador que pueda incorporar estas cuestiones que en el profesionalismo le van a ser requeridas”.

Puede interesarte

La información siempre es un factor destacado pero buscando un equilibrio. “En el fútbol no tener información es una falencia, tener sobreinformación también, pero la posibilidad de tenerla y ver cómo me sirve, cómo la puedo utilizar y qué es lo que le va a llegar al jugador y de qué forma, es la tarea también de la docencia o de los profes, la tarea nuestra. Aprovechando los avances tecnológicos, hoy se sabe porqué un jugador se lesiona muchas veces o se desgarra en el mismo lugar”, opinó el ex DT de San José, Círculo Deportivo y Kimberley.

LA RESPONSABILIDAD DE TODAS LAS PATAS DE LA MESA

El mejor desarrollo de un futbolista joven, tiene distintas instancias que deben trabajar mancomunadamente. Además del entrenador, debe la dirigencia generar esos espacios.

En ese sentido, García dijo que “hay que saber moverse en los lugares que hoy tampoco son tan sanos como uno estuvo acostumbrado o como su crianza se lo ha dado. Entiendo que nuestra tarea también viene de un plano humanístico que nos posibilite ser nosotros con normas y pautas sanas, y que eso contagie a los lugares donde hemos estado. Se necesitan lugares sanos de convivencia y donde cada uno sepa lo que tiene que hacer. Hay formas también de ordenar y estructurar las instituciones. Hoy algunas están manejadas por personas que no están fuera de una sociedad que también está media confundida de los pasos a seguir. Todo se puede lograr y es un deber intentar hacerlo”.

Puede interesarte

El contexto social también influye y por eso el DT debe estar atento a otras situaciones en paralelo que resultan casi tan importantes como el fútbol mismo: “hoy se le agrega la necesidad de capacitarse en situaciones que antes no eran tan importantes. Viene de la mano no perder ese técnico que te contenía, que te acariciaba, que te iba a buscar y te llevaba, te preguntaba cómo estás, con el equilibrio del que también te puede dar las herramientas como para vos puedas desarrollarte de la mejor manera. Antes ninguna de las dos eran indispensables. Se podía ser técnico con una o con otra, ahora creo que son las dos necesarias. Con autoridad ya no se hace mucho, casi no se hace nada. Hoy si no trabajás, te limpian, te echan los jugadores mismos. Nosotros también tenemos que prepararnos para estar a la altura de esta exigencia”, analizó.

EL CRECIMIENTO DEL FÚTBOL FEMENINO

Desde el punto de vista de Damián García, la evolución del fútbol femenino en Mar del Plata también se debe trabajar mucho pero con fundamentos distintos para igualar oportunidades.

“En el fútbol femenino hay una cuestión evolutiva. El masculino tiene en la historia mucho más desarrollo y mucho más evolución; las diferencias son notorias. En el femenino todavía hay que hacer grandes bases en la parte de potrero, de mucha técnica, de mucha repetición, de mucho estímulo para que las chicas que vienen surgiendo cada vez más tengan muchas más facilidades técnicas para desarrollarse y a partir de esa posibilidad luego incorporar los otros grados, los otros años. En algún momento, o en algunas instituciones se mezcla tanto que se quiere hacer todo de golpe y también se acarrea una gran confusión para no generar ninguna clase de crecimiento. Hay que tener paciencia y hay que tratar también de cuidarlo porque el día de mañana va a tener las mismas herramientas que el masculino”.