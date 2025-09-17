El próximo 18 de septiembre a las 21, en el Centro Cultural A la Vuelta de la Esquina (CCAVE), Alberti y 14 de Julio, se presentará daleLOBO!, el proyecto solista del compositor marplatense Dani Vil, con la excusa del lanzamiento de su nuevo single La lámpara .

daleLOBO! es una propuesta de punk rock con fuerte impronta visual, atravesada por la historia personal del artista y su recorrido musical en bandas como Ósmosis, Suicide Pills, Lobos de Mar y ATRevido. Su estilo combina punk californiano, post punk y grunge de los ’90, siempre en clave autogestiva.

El proyecto se distingue por la creación de dos personajes –El Lobo y La Loba–, representados en los shows a través de proyecciones, máscaras artesanales y modelado 3D. Una puesta que mezcla lo artesanal con las nuevas tecnologías y que tiene como fin narrar distintas etapas emocionales: descubrimiento, rupturas, soledad y reencuentro.

La lámpara, disponible en YouTube y producido por Facundo Elías, refleja la idea de los deseos como motor para alcanzar logros. El estreno en vivo contará con una puesta visual renovada y una propuesta distinta: un show de punk rock para toda la familia, inspirado en la experiencia del debut en Espacio Chauvin, donde niños y niñas quedaron fascinados con los lobos en escena.

🎟 Las entradas ya están a la venta en Articket con precios promocionales de preventa hasta el 21 de agosto: $6000 para adultos y $3000 para menores de 12 años. Habrá sorpresas y souvenires coleccionables para los más chicos.

