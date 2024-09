La entrenadora marplatense Daiana Di Benedetto fue designada para estar al frente del cuerpo técnico que comenzará a preparar la próxima semana un breve proceso con la Selección Argentina U15 que terminará en el Sudamericano que se juega en noviembre de este año.

Primero realizarán un Campus con un grupo de jugadoras y eso derivará más adelante en una concentración de la Pre-Selección en Octubre. Será un paso clave en la incipiente carrera de la ex jugadora y entrenadora de Quilmes que habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre esta nueva posibilidad: "la verdad que es una locura, el lunes pasado me enteré que me convocaban. Todavía estoy cayendo pero si bien vengo trabajando en el equipo con el staff es algo que uno desea, pero no espera que pase".

Su camino como entrenadora empezó en nuestra ciudad y la ha llevado a desarrollarse aún más en Ameghino de Villa María: "comencé hace mucho, en Quilmes. En 2012 fue la primera vez que fui al Cenard como entrenadora invitada, con otros entrenadores a cargo de la camada de la Selección. Antes de llegar a Córdoba fui en 2014 y 2015 nuevamente. Después me dediqué a otra carrera y cuando me vine a trabajar a Ameghino, se hizo un programa de desarrollo formativo en Córdoba y me acerqué para conocer gente".

Ese paso que tomó por iniciativa propia le empezó a abrir las puertas hasta llegar a su primer torneo internacional como parte del cuerpo técnico del Femenino U17 que integraba Juana Barrionuevo y que jugó el Sudamericano en Colombia: "conocí a la camada nueva de entrenadores que estaba en el staff y como éramos muchos nos ofrecimos a dar una mano. Generamos un vínculo y empezamos a ver nenas y a colaborar. El año pasado se dio la posibilidad de quedar fija en el staff y me tocó ir al Sudamericano".

Estar al frente de una Selección será un paso más y tiene el dato extra de ser algo realmente soñado: "desde el 2012 cuando entré al Cenard por primera vez era algo que deseaba como jugadora, ahí respirás Selección Argentina. Te dan una remera de Argentina y eso para mí era un montón. El año pasado en el primer partido, estaba cantando el himno y sentía que estaba dentro de la película, de lo que veía mil veces desde afuera. Eso fue una locura, no hubo un día donde el himno no sonara y te emociones".

El básquet femenino en Argentina está siempre progresando, pero a la vez lejos de las grandes potencias. En ese sentido, Di Benedetto explicó que "es complejo, estamos creciendo pero a la vez falta un montón en cosas simples y sencillas. Falta que los clubes tengan básquet femenino, que un club tenga dos o tres nenas con los varones no es tener básquet femenino. Hay otros que han crecido y la competencia interna tiene que ser fuerte. Ahora que me toca verlo en comparación con equipos de otros países, el análisis es distinto. Cuando te cruzas con Brasil, Estados Unidos o Canadá, estamos en desigualdad de condiciones".

El trabajo que comenzarán a hacer la próxima semana será uno de los que ya se ha dado con el grupo de jugadoras citadas; pero que a la vez forma parte de un proceso largo: "estas chicas están en un Campus de Desarrollo Formativo, sería la tercera concentración, hay un trabajo detrás muy grande del grupo de Selecciones. Estamos todo el año haciendo rastrillajes y viajando por todo el país, nos repartimos para ver jugadoras y armar una base de datos amplia. Queremos incorporarles hábitos de trabajos de Alto Rendimiento, que vuelvan a su club y se lleven la forma de trabajo, la nutrición, el trabajo con kinesiólogos y preparadores físico; por ejemplo", indicó.

Con mucho esfuerzo, se ha ganado un lugar de privilegio trabajando con la Selección Argentina Femenina formativa más chica y poniendo los cimientos para el futuro.