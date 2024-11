Es la última competencia dentro del calendario internacional de FIBA. Con motivo de la participación de la Selección Nacional en el Sudamericano U15 de Venezuela, el cuerpo técnico definió a las 12 jugadoras que representarán al país. El evento se desarrollará del 6 al 10 de noviembre en Barquisimeto, capital del Estado de Lara.

El plantel se conforma con Melina Milardovich, Florencia Losada, Sofía Massa, Isabella Roldán, Francisca Canello Novelli, Kiara Miro Morra, Lourdes Castro Ibarra, Sofía Rosso, Santina Cherot Magri, Venetia Oliva Ioanidis, Juana Montivero y por Malena Asprella Chacon. Con respecto a la nómina original, los tres cortes durante el proceso fueron los de Delfina Cineo, Renata Canepa y Guadalupe Navarro.

El staff de profesionales de la CAB estará encabezado por la marplatense Daiana Di Benedetto como entrenadora principal, acompañada por Mauro Polla y María Fernanda Joannas como sus asistentes. Patricio Verón será el preparador físico, Francisco Aguiar el médico, Juan Tiago Favre fue designado como kinesiólogo del grupo y Luciano Salgueiro ocupará la función de utilero. Hernán Tettamanti será el Team Manager de la delegación.

El formato de la competencia reagrupó a los ocho países en dos zonas de cuatro, con la a Selección siendo parte del Grupo B. La U15 tendrá su debut el miércoles 6 frente a Uruguay, el jueves 7 será rival de Brasil en el clásico de las Américas, para cerrar la fase regular el viernes 8 ante el selectivo de Ecuador. Luego de esa primera fase de tres partidos, los dos mejores de cada cuadro accederán a las semifinales. El resto jugarán por la reclasificación del quinto al octavo puesto. Los otros competidores son Bolivia, Chile, Colombia y el anfitrión.

La camada intentará revalidar el título obtenido hace dos años en el Sudamericano de Santiago de Chile, en una participación perfecta con cinco triunfos ininterrumpidos y sin ceder protagonismo en sus presentaciones. La actual edición entregará tres plazas para la AmeriCup U16 del año próximo.

SELECCIÓN NACIONAL U15 FEMENINA- SUDAMERICANO DE VENEZUELA

#4 Lourdes Castro Ibarra | 2009 | Club San Martín de Junín

#5 Isabella Roldán | 2009 | Atlético 9 de Julio

#6 Francisca Canello Novelli | 2009 | Obras Sanitarias

#7 Malena Asprella Chacon | 2009 | Al-qaseres

#8 Santina Cherot Magri | 2009 | Regatas Uruguay

#9 Juana Montivero | 2010 | Bahiense del Norte

#10 Sofía Massa | 2009 | Obras Sanitarias

#11 Sofía Rosso | 2009 | Libertad de Sunchales

#12 Melina Milardovich | 2010 | Centenario de Venado Tuerto

#13 Florencia Losada | 2010 | Tomás de Rocamora

#14 Venetia Oliva Ioanidis | 2010 | Deportivo Berazategui

#15 Kiara Miro Morra | 2009 | Sportivo Bolívar

STAFF

Entrenadora Principal: Daiana Di Benedetto

Asistente Técnico: María Fernanda Joannas

Asistente Técnico: Mauro Polla

Preparador Físico: Patricio Verón

Kinesiólogo: Juan Tiago Favre

Médico: Francisco Aguiar

Utilero: Luciano Salgueiro

Team Manager: Hernán Tettamanti

FIXTURE

Miércoles 6/11 - 15.30hs - Uruguay vs Argentina

Jueves 7/11 - 13.00hs - Argentina vs Brasil

Viernes 8/11 - 13.00hs - Argentina vs Ecuador

Sábado 9/11: Semifinal

Domingo 10/11: Final