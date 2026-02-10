Este viernes 13, el Teatro Tronador será escenario de una despedida especial. Cyrano, la ambiciosa y aclamada puesta del clásico de Edmond Rostand protagonizada por Gabriel “El Puma” Goity, se despide del público marplatense luego de dos temporadas consecutivas, funciones a sala llena, giras por distintas ciudades del país y un recorrido artístico marcado por el reconocimiento unánime de la crítica y del público.

No se trata simplemente del final de una obra, sino del cierre de un ciclo que confirmó al Tronador como uno de los espacios teatrales más relevantes de la escena nacional, capaz de albergar producciones de gran escala, calidad artística y verdadera proyección federal.

Un Cyrano contemporáneo y premiado

Lejos de una versión solemne o anacrónica, Cyrano encontró en esta puesta una lectura viva, actual y profundamente emocional. El texto clásico dialoga con el presente a través de temas universales como el amor imposible, la identidad, la palabra como arma y refugio, y el orgullo llevado hasta las últimas consecuencias.

En el centro de la escena, Gabriel Goity construyó uno de los trabajos más celebrados de su extensa trayectoria. Su Cyrano —intenso, irónico, sensible y trágico— fue distinguido con los principales premios teatrales del país, entre ellos el Premio ACE de Oro, además de galardones como mejor actor protagónico, consolidando una interpretación que ya es referencia dentro del teatro argentino contemporáneo.

Reconocimientos para una obra integral

La obra en su conjunto también fue distinguida en múltiples rubros. Cyrano obtuvo premios y nominaciones por mejor obra, dirección, puesta en escena, diseño de vestuario, iluminación y adaptación, tanto en los Premios ACE como en los Estrella de Mar, además de menciones especiales de asociaciones de críticos y jurados especializados.

Estos reconocimientos no hicieron más que ratificar lo que se percibía función tras función: un espectáculo de alto nivel artístico, sostenido por un elenco sólido y un equipo creativo que cuidó cada detalle de la puesta.

Un elenco y una producción a la altura del clásico

Acompañado por un gran elenco, Goity encabezó una propuesta que se destacó por su rigor actoral, su potencia visual y una dirección que supo equilibrar respeto por el texto original con una dinámica escénica ágil y moderna. La cuidada escenografía, el vestuario y la iluminación contribuyeron a construir un universo teatral inmersivo, que atrapó tanto a espectadores habitués como a nuevos públicos.

Giras, temporadas y un vínculo con el Tronador

Tras su estreno, Cyrano emprendió giras por distintas ciudades del país, confirmando su alcance nacional y su capacidad de conmover a públicos diversos. Las temporadas en Mar del Plata, en tanto, reforzaron un vínculo especial con el Teatro Tronador, que se convirtió en una verdadera casa artística para la obra.

Un adiós que es celebración

La última función de Cyrano en el Tronador no es solo una despedida, sino una celebración del teatro como hecho cultural, del trabajo colectivo y de la vigencia de los grandes clásicos cuando son abordados con inteligencia y pasión.

Este viernes el telón bajará por última vez en Mar del Plata para una obra que ya forma parte de la memoria teatral reciente. Cyrano se despide dejando una huella profunda: la confirmación de que el gran teatro sigue vivo cuando hay artistas comprometidos, espacios que apuestan fuerte y un público dispuesto a emocionarse.



Información de la última función:

La función despedida de Cyrano tendrá lugar este viernes 13 a las 20:30 en el Teatro Tronador (Santiago del Estero 1746, Mar del Plata). Las entradas se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través del sistema Ticketek.