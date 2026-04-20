Con una propuesta que apostó desde el inicio a recuperar los grandes textos para el público masivo, Cyrano encontró una respuesta contundente. La obra no solo se sostuvo en cartel, sino que extendió sus funciones a lo largo de dos temporadas en Mar del Plata y emprendió luego una gira nacional, consolidando su alcance en distintos puntos del país.

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El proyecto contó con el impulso y compromiso de figuras como Marcelo González, Gabriela Ricardes y Gabriel Goity, quienes apostaron a una versión que pone en valor la esencia del texto original sin perder cercanía con el público contemporáneo.

Más allá de su éxito en taquilla, la experiencia de Cyrano también dejó una huella en quienes formaron parte del proceso creativo. Esa dimensión íntima y artística se refleja en la película “Cyrano en mi cabeza”, dirigida por Maxi Rodríguez, que explora el detrás de escena y el impacto emocional de la obra en sus protagonistas.

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La misma tuvo su presentación en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín, en el marco del BAFICI, uno de los eventos cinematográficos más importantes del país.

El recorrido de Cyrano reafirma una idea central. El arte no solo entretiene, también educa, interpela y transforma. Y cuando logra conectar con el público, deja de pertenecer a un escenario para convertirse en un patrimonio compartido.

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